



В Ростове-на-Дону студента Липовича наградили медалью имени Алексея Береста за спасение четырёхлетней девочки, тяжело раненной в результате атаки беспилотника. Как передает Привет-Ростов, благодаря его оперативным действиям врачам удалось сохранить ребёнку ногу.

Инцидент произошёл в ночь на 29 августа 2026 года. Четырёхлетняя девочка получила тяжёлую травму ноги. Студент Липович оказался неподалёку: он наложил ребёнку жгут и на своей машине доставил её в больницу № 20.

По дороге молодой человек связался с дежурным врачом. Благодаря этому медики смогли заранее подготовиться к операции. В результате врачам удалось сохранить девочке ногу и избежать ампутации.

Медаль имени Алексея Береста в Ростовской области вручают за смелость при исполнении гражданского долга, сопряжённую с риском для жизни. Помимо этой награды, студент получил поощрения от руководства больницы и регионального министерства здравоохранения.

Фото: РОСТГМУ