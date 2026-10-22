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Студента из Ростова наградили медалью Береста за спасение девочки при атаке БПЛА

Федеральные новости 22.10.2026 16:57
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22.10.2026 16:57


В Ростове-на-Дону студента Липовича наградили медалью имени Алексея Береста за спасение четырёхлетней девочки, тяжело раненной в результате атаки беспилотника. Как передает Привет-Ростов, благодаря его оперативным действиям врачам удалось сохранить ребёнку ногу.

Инцидент произошёл в ночь на 29 августа 2026 года. Четырёхлетняя девочка получила тяжёлую травму ноги. Студент Липович оказался неподалёку: он наложил ребёнку жгут и на своей машине доставил её в больницу № 20.

По дороге молодой человек связался с дежурным врачом. Благодаря этому медики смогли заранее подготовиться к операции. В результате врачам удалось сохранить девочке ногу и избежать ампутации.

Медаль имени Алексея Береста в Ростовской области вручают за смелость при исполнении гражданского долга, сопряжённую с риском для жизни. Помимо этой награды, студент получил поощрения от руководства больницы и регионального министерства здравоохранения.

Фото: РОСТГМУ

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