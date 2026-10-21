







Ростов-на-Дону занял 12-е место среди 16 российских городов-миллионников по численности населения. В 2026 году в донской столице проживает 1 143 123 человек, сообщает Привет-Ростов со ссылкой на «Российскую газету».

В «РГ» также проанализировали данные Росстата по изменению численности населения крупнейших городов страны с 2010 по 2026 год. За этот период рост числа жителей зафиксировали в девяти из 16 городов-миллионников. Ростов-на-Дону в этот список не вошел – здесь отмечается стагнация. Как, впрочем, и в Волгограде. С 2010 по 2026 год прироста населения в городе-герое на Волге не фиксируется.

Численность населения в Волгограде на сегодня составляет 1 012 219 человек. Город замыкает топ городов-миллионников по этому показателю.

Справка «РГ»: По данным последней в истории СССР переписи 1989 года в Союзе было 23 города-миллионника, из них в РСФСР (Российской Советской Федеративной Социалистической Республике) - 12: Москва, Ленинград (Санкт-Петербург), Горький (Нижний Новгород), Новосибирск, Свердловск (Екатеринбург), Куйбышев (Самара), Омск, Челябинск, Казань, Пермь, Уфа, Ростов-на-Дону. Волгоград стал миллионником в том же году, но статус был нестабильным.