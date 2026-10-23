Перемирие в Алешках: на Херсонском направлении вводится режим тишины

С 04:00 мск 27 октября в районе города Алешки на Херсонском направлении вводится режим тишины. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов. По его словам, данная мера необходима для проведения гуманитарной операции, передает ТАСС.

Ранее о достижении договоренности между Россией и Украиной о локальном прекращении огня в Алешках сообщил Белый дом. Согласно заявлению администрации США, перемирие должно было вступить в силу 29 октября. Посредником в переговорах выступила первая леди США Мелания Трамп.

Целью гуманитарной операции является доставка продовольствия, медикаментов и питьевой воды оставшимся в городе жителям, а также организация эвакуации гражданского населения через безопасный коридор. По оценкам американской стороны, в Алешках остаются от 1700 до 2000 человек, преимущественно пожилые люди, включая около 50 детей.