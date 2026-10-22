Врач назвала продукты, которые укрепляют иммунитет осенью





Больше зелени, сезонных овощей и белковой пищи помогают иммунной системе в осенний период. Главный принцип – питание должно быть разнообразным и натуральным. Об этом рассказала врач-терапевт Мария Паина, сообщает ИА «Живая Кубань».

Иммунные клетки строятся из белка, поэтому в меню стоит добавить молочные продукты, тофу, фасоль, чечевицу, мясо птицы и рыбу.

Для кожи полезен витамин А: он есть в моркови, тыкве, шпинате, брокколи и яйцах.

Витамин С врач советует получать из цитрусовых, киви и чёрной смородины, а витамин D – из жирной рыбы и яичных желтков.

Для здоровья кишечника подойдут йогурт, кефир и квашеная капуста.

Врач советует есть больше зелени и сезонных овощей и фруктов, при этом нужно ограничивать количество соли, копчёного, полуфабрикатов и фастфуда.

Кроме того, терапевт не рекомендовала самостоятельно покупать витаминно-минеральные комплексы. Лучше сначала проконсультироваться с врачом.