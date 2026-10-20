



Генпрокуратура требует изъять у экс-мэра Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко имущество почти на 1,6 млрд рублей. По версии надзорного ведомства, активы оформлялись на родственников и доверенных лиц и приобретались на коррупционные доходы, сообщает Привет-Ростов.

Среди заявленного в материалах:

доля в инвестиционном фонде за 1,1 млрд рублей,

квартира в ЖК «Адмиралъ» стоимостью 27 млн и дом с землёй на 30 млн,

машины Tank 700, BMW X7, Audi Q7, Mercedes-Benz V300d и Toyota Avalon,

золотые монеты,

дорогие часы,

оружие на сумму не менее 17,3 млн рублей.

Кроме того, упоминаются наличные – около 1 млн долларов и 150 млн рублей, размещённых в договорах страхования жизни.

Официальный доход Логвиненко и его супруги за 18 лет, по приведённым данным, составил 105 млн рублей – стоимость имущества надзорное ведомство считает несоразмерной этим поступлениям.

Логвиненко задержали в октябре 2025 года. Ему инкриминируют превышение должностных полномочий и преступления, связанные со взяточничеством. Бывший чиновник находится в СИЗО, вину не признаёт. Требование прокуратуры об изъятии активов – предмет правового разбирательства; обвинения не означают, что вина установлена судом.

Напомним, в Волгограде 164 млн рублей лишился экс-депутат Волгоградской областной думы Станислав Коротков. Как сообщало ИА «Высота 102», Волгоградский областной суд оставил в силе решение Кировского районного суда об изъятии активов у бывшего депутата. В доход государства миллионы, которые были получены Коротковым по время его работы в областной думе, когда он незаконно параллельно занимался предпринимательской деятельностью.