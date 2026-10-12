В Волгограде спасатели тушат ещё одну заброшку на ул. Палассовская





12 октября в Волгограде продолжилась череда странных возгораний подлежащих сносу расселённых многоквартирных домов. На этот раз огонь объял двухэтажку по адресу ул. Палассовская, д.6. На месте работают пожарные.







- Горит расселенный, неэксплуатируемый 2-этажный дом. В 14:18 пожар локализован, тушение продолжается, - уточнили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Напомним, только лишь 29 сентября в Красноармейском районе Волгограда сгорели сразу четыре МКД, а 28 сентября ещё два. Аналогичные случаи, когда пламя уничтожает подлежащие демонтажу за муниципальный счёт двухэтажные строения, на регулярной основе отмечались и в предыдущие периоды.

Фото: Волгоград / max.ru