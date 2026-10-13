





Прокуратура Волгоградской области добилась возвращения в собственность государства более 28 гектаров земли лесного фонда. Фроловская межрайонная прокуратура Волгоградской области проверила, как соблюдаются требования земельного законодательства.



Выяснилось, что в мае 2025 года администрация Фроловского муниципального района и местный житель заключили договор аренды на земельный участок. Участок был выделен из земель лесного фонда, который находится в федеральной собственности. Однако муниципалитет не имеет права распоряжаться такими землями. На основании этого прокуратура подала в суд иск о признании договора аренды недействительным и возврате участка в собственность государства.



Фроловский городской суд удовлетворил требования прокуратуры.