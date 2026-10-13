



12 октября президент Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении 181 деятеля за заслуги и многолетний труд в области здравоохранения. В их числе оказался и председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев. Главой государства он был отмечен почётной грамотой.

Напомним, заслуги волгоградского руководителя не в первый раз привлекают внимание президента. В 2022 году он также был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II. Свой пост Анатолий Себелев занимает с 2017 года. На период его руководства пришлась модернизация первичного звена здравоохранения и испытание пандемией Covod-19. Анатолий Себелев закончил Саратовский медицинский институт. По образованию – военный врач. Почти 20 лет служил в ВС СССР. На должность заместителя председателя комитета здравоохранения Волгоградской области был назначен в 2004 году.

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области