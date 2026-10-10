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Спорт

«Динамо-Синара» устояло во втором тайме и переиграло «Ладу» – 31:28

Спорт 10.10.2026 08:39
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10.10.2026 08:39


9 октября на «Динамо Арене» состоялся матч седьмого тура женской гандбольной Суперлиги. На домашней площадке волгоградское «Динамо-Синара» одержало важную победу над тольяттинской «Ладой» – 31:28. Существенный вклад в успех внесла голкипер Людмила Баскакова.

Для «Динамо-Синары» эта победа стала не просто очередным набором очков, а подтверждением поступательного движения вперёд: команда уверенно чувствует себя на своём паркете и последовательно наращивает стабильность в матчах с сильными соперницами. При этом бело-голубым ещё предстоит поработать над стабильностью в концовках матчей.

В стартовом отрезке волгоградки обескуражили гостей своим напором: три точных броска и сейвы вратаря «Динамо» Баскаковой позволили повести 3:0. Однако тольяттинки к 12-й минуте восстановили равновесие – 6:6. Против уверенной игры линейной «Лады» Ирины Мокат динамовкам сложно было найти противоядие: в обороне Ирина перекрывала центр, а в нападении просто не замечала защиту «Динамо».

Перелом наступил, когда тренер «Лады» отправил Мокат на скамейку запасных. Хозяйки паркета воспользовались моментом и выдали результативную шестиминутку, увеличив отрыв с 9:9 до 16:9. Позже Мокат получила двухминутный штраф за удар соперницы по лицу – и после возвращения на площадку заметно сбавила напор. Её игра стала куда сдержаннее, а вместе с этим у «Динамо-Синары» появился тот самый воздух, которого не хватало раньше.

В целом в первом тайме «Динамо-Синара» показало интересную вариативную игру: девушки эффективно действовали и в быстрых отрывах, и в позиционных атаках – в том числе бросками «парашютом» и под опорную ногу. Защита и вратари «Лады» с трудом справлялись с таким разнообразием, благодаря чему разрыв достигал девяти мячей, а на перерыв команды ушли при счёте 20:13.

Во втором тайме динамовки продолжили давить и вновь довели отрыв до девяти мячей. Трибуны были уверены, что сегодня опять увидят разгром, но ход игры изменился. «Динамо» боролось, девчонки старались – желания было хоть отбавляй, – но пропала та самая искра, которая создавала фееричную игру с обилием голов.

«Лада» не собиралась сдаваться: тольяттинки грамотно использовали отдельные эпизоды и за счёт высокой самоотдачи вернули интригу в матч. Они дважды сокращали отставание – до 28:26 на 52-й минуте и до 30:28 на 57-й минуте. Напряжение возросло, но волгоградки сумели сохранить концентрацию и довести матч до победы – 31:28.

Вратарь «Динамо» Людмила Баскакова отразила 14 бросков и заслуженно была признана лучшим игроком встречи. У гостей лучшей признана Яна Жилинскайте.

Тренер «Динамо-Синара» Евгений Дмитриев отметил сплочённость коллектива:

– В первом тайме мы сыграли очень целостно, в защите действовали достаточно цепко, вратарь подчистил, в нападении всё забили. А когда нужно было проявить характер, команда его проявила и заслужила победу. Хотя, конечно, соперник был тоже очень силён и тоже хотел победить.

Победа очень нужная и важная для нас, прежде всего для характера команды. Потому что у нас есть кадровые проблемы: травму получила Алина Загороднева, Маше Дувакиной сделали операцию на ноге. Поэтому команда сплотилась и сыграла как единое целое. Я поблагодарил девочек в раздевалке. Спасибо болельщикам за атмосферу – сегодня был отличный зал. И девочки своим трудом заслужили эти два очка.

«Динамо-Синара» (Волгоград) – «Лада» (Тольятти) – 31:28 (20:13)
9 октября, 18:30. Суперлига. Предварительный этап, 7-й тур.
Волгоград. «Динамо Арена». Количество зрителей: 1200.
Судьи: Антон Мерзлютин (Ессентуки), Эдуард Подставкин (Краснодар).
«Динамо-Синара»: Баскакова – Пензева (3), Дворцевая (8), Кириченко (4), Минченко (2), Сисенова (2), Скивко (3) – Старкова, Безбабных, Сметанина (1), Казиханова (2), Гафонова, Чуракова (3), Коблева (2), Томилина (1), Алексеева.
«Лада»: Кунцевич – Марьевская, Беспалова (1), Мокат (4), Малашенко (3), Семайкина (4), Жилинскайте (4) – Каюмова, Матюхина (2), Дмитриева, Терлецкая (5), Шмонина, Рожкова (2), Рахмаева (2), Ерёмина (1), Дубило.
Эффективность бросков %: 63 – 54.
Эффективность вратарей%: 33 – 31.
7-метровые/голы: 4/3 – 4/3.
Штрафное время: 4 – 4.

Благодаря этой победе «Динамо-Синара» набрало 10 очков и поднялось на третье место в турнирной таблице. Следующий матч волгоградки проведут 15 октября на выезде против «Астраханочки». Начало матча в 17:30.

Александр Веселовский
Фото: ГК «Динамо-Синара» / Александр Овсиенко

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