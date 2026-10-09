



Сочи, стадион «Центральный» на базе «Юг Спорт». Здесь с 2 по 8 октября кипели настоящие страсти: на Всероссийских соревнованиях по легкоатлетическому четырёхборью «Шиповка юных» боролись за медали более тысячи ребят от 10 до 16 лет. Семь дней подряд бежали, прыгали, метали, передавали эстафетную палочку – и каждый старт был шансом доказать, что ты готов к серьёзной борьбе.

Юные спортсмены соревновались в четырёх дисциплинах: бег на 60 метров, прыжок в длину или в высоту по выбору, эстафетный бег, метание снаряда и бег на 600 и 1000 метров. И волгоградцы не просто приняли этот вызов – они ответили медалями и рекордом, сообщает комитет физической культуры и спорта Волгоградской области.



Данила Ребров из Волгограда стал чемпионом в прыжках в высоту среди юношей до 12 лет, покорив планку на отметке 1,44 метра. Это не просто победа – это лучший результат в категории среди всех участников турнира. Уже в 12 лет Данила показал, что умеет не только прыгать, но и выигрывать у самых сильных сверстников.



Настоящим командным прорывом стала эстафета 4×100 метров среди юношей до 14 лет. Команда Спортивной школы Михайловки – Артём и Никита Антоновы, Егор Сердюков, Дмитрий Гулин и Илья Мелихов (тренеры Виталий и Андрей Копыловы) – не просто взяла золото: они опередили ближайших соперников на целую секунду. В эстафете секунда – это вечность, и такой отрыв говорит о слаженности, доверии друг к другу и настоящей командной работе.



Артём Антонов из Михайловки в эти дни вообще был на особом подъёме. Помимо золота в эстафете, он взял бронзу в беге на 60 метров в личном зачёте среди юношей до 14 лет – результат, который показывает его универсальность. А в беге на 800 метров Артём сделал то, что запомнится надолго: установил рекорд соревнований – 2:05.65. Он побил достижение, державшееся с 2007 года, то есть почти два десятилетия. Это не просто цифра в протоколе – это момент, который останется в истории «Шиповки юных».



У девушек тоже есть повод гордиться. Марьяна Алейник из волгоградской СШОР по лёгкой атлетике (тренер – Олеся Кухарчук) завоевала бронзу в беге на 600 метров среди девушек до 16 лет с результатом 1:37.74, уступив лишь спортсменкам из Балаково и Кирова. Для Марьяны это не случайный успех: в 2024 году она брала серебро на этих же соревнованиях, а летом этого года выиграла первенство России среди спортсменов до 16 лет. В общем зачёте четырёхборья она заняла 8‑е место из 177 участниц – уверенный и зрелый результат на фоне сильнейших многоборок страны.







Итог выступления волгоградцев – два золота, две бронзы и один исторический рекорд. И пусть медали и кубки – это важный итог, самое ценное в таких стартах – не только награды, а те самые эмоции, новые знакомства и возможность почувствовать: ты борешься с лучшими, и ты можешь быть среди них.



Александр Веселовский

Фото: Облспорткомитет