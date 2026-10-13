Всего 17% жителей считают Волгоград лучшим городом для карьеры





17% жителей волгоградцев считают свой город лучшим для карьеры. При этом в 2025 году таких было больше - 21%, а в 2024 – 20%. Такие данные сообщили в SuperJob .

Волгоград по итогам нового опроса оказался в числе городов, большинство жителей которого скептически оценивают свои шансы построить карьеру на родине. Такой же итог зафиксирован в Липецке, а хуже ситуация только в Ульяновске, где всего 14% опрошенных видят перспективы карьеры в родном городе.





Первое место в рейтинге по-прежнему занимает Москва: 66% экономически активных москвичей считают столицу лучшим городом для карьерного роста и увеличения дохода. На втором месте — Казань и Санкт-Петербург (по 49% опрошенных). Следом идут Тюмень (45%) и Екатеринбург (44%). В топ-7 вошли Краснодар (39%), Владивосток (38%), Набережные Челны (36%).



