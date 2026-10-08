



В Сети появились новые видео с Сергеем Кибальниковым, который был осужден за жестокое убийство федерального судьи Василия Ветлугина. Серию видеозаписей публикует волгоградский адвокат Сехран Расулов по просьбе ушедшего «за ленточку» осужденного.

Напомним, что первая видеозапись в Instagram* с Сергеем Кибальниковым была опубликована 5 октября, то есть спустя пять месяцев после вынесения ему приговора. Суд назначил бизнесмену из Камышина за жестокую расправу над судьей, которую он совершил на почве ревности, 22 года колонии строгого режима. После этого Кибальников подписал контракт с Минобороны и ушел на СВО, где, по предварительным данным, пропал. В самом первом видео он говорит, что жену он смог простить за измену, а своего соперника – нет.

Три новые видеозаписи – по сути продолжение «исповеди» убийцы. Кибальников поясняет, что не мог решить эту проблему просто кулаками, поэтому пошел на преступление.

– Здесь, ну как бы сказать… Это не перевоспитает этого человека. Не поменяет его сути. Я понимал, что я попаду в другое измерение, я уйду в тюрьму однозначно за это. Но мне неприемлема та позиция, что утрется там что-то, заживет и он будет дальше с этим жить, – поясняет Кибальников.

Убийца осознанно говорит, что отчетливо осознавал, что делает, а также кому и зачем. Кибальников также рассуждает о выборе, который есть у каждого.

– Есть такое высказывание, что каждый мужчина выбирает себе женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку - каждый выбирает сам. А судья он, как бы это сказать, должен смотреть за этими законами и примером быть. А у нас какое-то получается, что этот человек пользовался этими всеми бонусами, что он такой, создал какую-то видимость, одурачил мою жену, просто попользовался ею и все. А у меня жизнь моя сломалась. У меня ее забрали. Ну, жизнь за жизнь. У меня забрали и я забрал. Мало того, этот человек видел нашу семью с момента ее создания, – откровенничает Кибальников.

Адвокат спросил, чтобы он сказал Сергею Кибальникову на свободе.

– Будь крутым, – отвечает мужчина, а потом после небольшой паузы продолжает. - Все-таки есть такой момент, что все кричат, что это судья, федеральный судья и как это можно было сделать. Мне было без разницы кто передо мной находиться судья это или кто-то. Он мужчина и он допустил такой поступок.

На записи Кибальников несколько раз повторяет, что знал, что переступает черту, после чего его жизнь прежней уже никогда не будет.

– Я собой сделал такое, что я как бы ушел в другую жизнь. Я с той жизнью покончил. Я именно такую точку, на своих условиях. Потому что для меня такое не приемлемо, – резюмирует он.

Сергей Кибальников, напомним, жестоко расправился с федеральным судьей в августе 2025 года прямо возле городского суда. Дождавшись Василия Ветлугина с работы, он несколько раз выстрелил в судью из обреза карабина «Сайга», а когда тот упал, направился к нему. Кибальников достал нож, приблизился к умиравшему и оскопил мужчину.

В ходе предварительного следствия, а затем и в суде Кибальников признал вину в совершенном им преступлении и активно сотрудничал с правоохранителями.

Видео: Сехран Расулов

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