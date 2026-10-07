



Команда ФК «Киквидзе», представляющая Волгоградскую область на XV Всероссийских летних сельских играх, второй раз подряд завоевала золотые медали спартакиады по мини-футболу, подтвердив статус сильнейшей команды турнира.



В финальной группе волгоградцы не оставили соперникам шансов: победы над Удмуртией (3:1), Башкортостаном (7:2) и Самарой (5:2) принесли «Киквидзе» первое место и прямой выход в полуфинал.



В полуфинале соперником стала команда Хабаровска. Матч прошёл под диктовку киквидзенцев: уверенные 4:0 стали логичным продолжением серии. Волгоградский клуб контролировал игру с первых минут и не позволил сопернику зацепиться ни на одном игровом отрезке. Главное – команда подошла к финалу свежей, без надрыва.



Финал против Самарской области стал кульминацией турнира. Соперник уже был знаком по групповому этапу, и теперь Самара выходила за реваншем. Но «Киквидзе» хладнокровно выдержали натиск и методично довёл дело до победы. Итоговые 5:2 не просто повторили счёт группового матча – на этот раз на кону стояло золото.



Десять матчей – десять побед. 51 забитый мяч, 19 пропущенных, разница + 32 – лучший атакующий показатель XV Игр. Второй титул подряд, и на этот раз без единой осечки на дистанции. Для клуба, который представляет на всероссийском уровне сельскую территорию Волгоградской области, это не пик одного сезона, а заявленная планка: дальше соперников на Сельских играх будут сверять по этому результату.



Александр Веселовский

Фото: ФК «Киквидзе»