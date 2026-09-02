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Бочаров о ситуации с бензином в Волгограде: «На фронте в сто крат тяжелее»

Политика 02.09.2026 12:17
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02.09.2026 12:17


Губернатор Волгоградской области на заседании оргкомитета фестиваля #ТриЧетыре, которое проходит в Волгограде в эти минуты, высказался по поводу ситуации с топливом на АЗС региона. Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров дал понять – он в курсе событий, а жителям региона необходимо адекватно оценивать сложившиеся обстоятельства и держаться достойно.

Цитата из заявления Андрея Бочарова 2 сентября: 

– Мы живем в непростое время. Враг пытается нанести ущерб мирным жителям, системам жизнеобеспечения, социальным объектам, создать определенные трудности всем нам, сформировать напряжение в обществе. К сожалению, есть пострадавшие, и потери тоже есть. Есть и определенные трудности, в том числе временные ограничения в объемах поставок бензина, скорости и качества интернета, мобильной связи и ряд других неудобств. Мы хорошо понимаем, что на фронте сейчас во сто крат тяжелее. А разве было легче нашим дедушкам, бабушкам, родителям в период Сталинградской битвы и всей Великой Отечественной войны? Объединившись, Поколение Победителей смогло преодолеть все невзгоды, трудности и победить. Уверен, что мы – потомки Поколения Победителей, вместе обязательно справимся со всеми трудностями, с вызовами и угрозами уже современного периода развития. Вместе справимся и вместе победим.

Глава Волгоградской области также обратился к оргкомитету фестиваля с призывом поддержать его решение об отмене всех ранее запланированных мероприятий.

– Считаю, сегодня не время для проведения больших масштабных праздничных мероприятий, различных шоу с салютами, фейерверками и громогласными яркими тостами. Необходимо сосредоточиться на выполнении стоящих перед нами очень сложных задач, связанных с обеспечением безопасности и развития, – сказал он.

Отметим, что заседание оргкомитета началось сразу после того как Андрей Бочаров встретился с ветеранами СВО на набережной Волгограда, где вручил им ключи от новых легковых автомобилей с ручным приводом. 

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