В мэрии Волгограда обновили кадровый состав руководителей





В администрации Волгограда обновился руководящий состав. Как сообщает ИА «Высота 102», исполняющим обязанности заместителя Владимира Марченко назначен Евгений Коробко. Кроме того, как выяснилось, еще одним заместителем главы Волгограда является Ирина Кондратенко, которая совмещает высокий пост с руководством департаментом муниципального имущества администрации Волгограда.

Отметим, что официально об обновлении руководства города ранее не сообщалось. Однако источники ИА «Высота 102» уточняют, что повышение до замглавы Волгограда Кондратенко получила минимум полгода назад. В отличие от нее, Евгений Коробко был назначен недавно.

В ответ на запрос редакции ИА «Высота 102» в администрации Волгограда пояснили следующее:

– Евгений Коробко назначен исполняющим обязанности заместителя главы Волгограда в связи с увольнением с данной должности Евгения Панкина. Таким образом, общее количество заместителей главы Волгограда с назначением Коробко исполняющим обязанности заместителя главы Волгограда не изменилось. Ирина Владимировна Кондратенко продолжает работать в должности заместителя главы Волгограда – руководителя департамента муниципального имущества администрации Волгограда.

Отметим, что Евгений Панкин покинул пост замглавы Волгограда в связи со своим повышением – в настоящее время он возглавляет комитет строительства Волгоградской области. В разные годы Панкин был главой комитета строительства Волгоградской области, инспекции государственного строительного надзора, руководил ГКУ ВО «Управление капитального строительства», а также возглавлял организации строительного сектора.

Как следует из данных, опубликованных на сайте администрации Волгограда, у главы города Владимира Марченко в числе заместителей числятся: Виталий Кокшилов, Анна Кувычко, Шафран Тепшинов, Ирина Кондратенко. Ирина Пешкова является первым заместителем главы Волгограда и руководителем департамента финансов. Информация о Евгении Коробко в разделе «руководство» на данный момент отсутствует.