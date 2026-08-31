Владимир Путин отметил массовый героизм волгоградских саперов





Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 33 инженерно-саперному полку почетного наименования «гвардейский». Как сообщает ИА «Высота 102», документ опубликован 31 августа на сайте Кремля.

Согласно тексту указа, решение принято «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Отныне соединение именуется: 33 гвардейский инженерно-саперный полк. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Отметим, 33-й инженерно-саперный полк дислоцируется на территории Волгоградской области. Это единственное в регионе соединение инженерных войск, оснащенное новейшими средствами разминирования и инженерной разведки. Военнослужащие полка участвуют в специальной военной операции, выполняя задачи по инженерному обеспечению войск. В разное время бойцы соединения выполняли задачи по разминированию территорий в Чечне, Абхазии, Сирии, Нагорном Карабахе и Донбассе.

Гвардейское звание – одна из высших форм поощрения воинских частей и соединений за особые заслуги перед Отечеством.