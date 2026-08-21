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Расследования

В Волгоградском облсуде назвали причину отмены штрафа пенсионеру за попытку сбить дрон

Расследования 21.08.2026 08:20
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21.08.2026 08:20


В Волгоградском облсуде сегодня, 21 августа, официально разъяснили позицию кассационной инстанции, которая отменила штраф пенсионеру из Волгоградской области Николаю Мухину за попытку сбить украинский беспилотник. 

Суд исследовал события, произошедшие 21 мая 2026 года. Около 03:20 ч. Николай Мухин, находясь во дворе своего домовладения в селе Волково Еланского района, произвел выстрелы из охотничьего ружья ТОЗ-34 РЕМ 12 калибра. После этого он сообщил по телефону службы 112 об обнаружении пролетающих в небе беспилотных летательных аппаратов и произведенных им выстрелах.

Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов составили на Николая Мухина протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ за стрельбу из оружия в населенном пункте. После чего административный материал был направлен для рассмотрения мировому судье. В мировом суде мужчина пояснил, что пытался сбить дрон из-за опасения за жизнь людей, а также с целью привлечения внимания экстренных служб к замеченным им беспилотным летательным аппаратам, расценив их как потенциальные диверсионные объекты.

Однако мировой судья признал его виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему штраф в размере  40 тысяч рублей с конфискацией охотничьего ружья. 

Николай Мухин обжаловал это решение  в Еланском районном суде. Но апелляционная инстанция  оставила постановление мирового судьи без изменений, а жалобу — без удовлетворения, указав, что стрельба из оружия в населённом пункте при изложенных обстоятельствах является нарушением правил обращения с оружием.

Накануне кассационную жалобу пенсионера рассмотрел облсуд, который  пришел к иному правовому выводу. Суд установил, что действие Николая Мухина совершено в состоянии крайней необходимости. Согласно статье 2.7 КоАП РФ, причинение вреда охраняемым законом интересам в таком состоянии не является административным правонарушением. 

- Под этим понимается устранение опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами, - говорится в комментарии суда.

В итоге судебные акты нижестоящих инстанций были отменены, а производство по делу в отношении Николая Мухина прекращено за отсутствием в действиях состава административного правонарушения. Пенсионеру должны также вернуть конфискованное у него ружье.

Напомним, ранее V102.RU сообщало, что облсуд отменил штраф пенсионеру из глубинки Волгоградкой области. До этого Николай Мухин рассказал корреспонденту V102.RU, что будет до последнего оспаривать административное наказание. Пенсионер считал, что поступил правильно и хотел уничтожить дрон, чтобы он  не причинил никому вреда. История Николая Мухина вызвала огромный общественный резонанс, за него заступились известные медийные личности. А Маргарита Симоньян вызвалась заплатить штраф за пенсионера. Прозвучало также предложение скорректировать административный кодекс с учетом сегодняшних реалий. 

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