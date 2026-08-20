Волгоградский бизнесмен вместо турбазы инвестировал 10 млн на себя

Мужчина с августа 2023 года по апрель 2024 года под предлогом реализации инвестиционного проекта обманом получил из бюджета более 10 млн рублей. Средства выделялись для компенсации половины затрат на приобретение и монтаж 10 модульных блоков с мебелью и техникой для туристической базы в Иловлинском районе. Однако бизнесмен потратил деньги на личные нужды, не исполнив обязательства по инвестпроекту. Дело будет рассматривать Центральный районный суд.