Волгоградские лесничества приобрели 15 единиц техники в 2026 году





Лесничества Волгоградской области пополнили парк техники и оборудования на 15 единиц в 2026 году. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, закупка стала возможна благодаря участию региона в проектах компенсационного лесовосстановления, которые привлекают внебюджетные средства.

В частности, Камышинское лесничество получило мотоблок, культиватор и бензопилы. Парк Руднянского и Подтелковского лесничеств пополнили сеялки и другое оборудование, в Михайловском и Старополтавском появились почвофрезы.

Закупка стала возможна благодаря активному участию региона в проектах компенсационного лесовосстановления. Волгоградские лесничества предоставляют организациям из других регионов услуги по проведению целого перечня работ, включая реализацию саженцев собственного производства.

Всего с 2022 года лесничества области приобрели за внебюджетные средства 106 единиц лесохозяйственной техники и оборудования. Обновление парка помогает эффективнее решать задачи федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие».