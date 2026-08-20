Силы ПВО отбили атаку ВСУ в Волгоградской области





Смертоносные дроны уничтожены этой ночью в Волгоградской области силами ПВО. Об этом сообщило Минобороны России.

Всего под атаку ВСУ попали 18 регионов, где было перехвачено и сбито 726 украинских БПЛА самолетного типа. Помимо Волгоградской области вражеские аппараты уничтожены в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, что в Волгоградской области в ночь с 19 на 20 августа объявлялась беспилотная опасность, которая действовала более 7 часов. Также в Волгограде был закрыт аэропорт.