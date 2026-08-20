



В Городищенском районе Волгоградской области правление СНТ «Родничок» накопило многомиллионный долг за вывоз отходов. Как сообщили в пресс-службе регоператора, жалобы на обанкротившееся правление регулярно поступают от самих же жителей СНТ.





За весь период договора от СНТ не поступила ни одна оплата до текущего момента. Сумма долга на сегодняшний день составляет уже порядка 7,5 млн рублей. Несмотря на отсутствие оплаты, компания продолжает вывозить мусор по графику – четыре раза в неделю.

– Данное СНТ не производило оплату за вывоз твердых бытовых отходов ни разу с момента заключения договора, с 2023 года. Несмотря на это, регоператор не нарушает условия договора и продолжает производить вывоз мусора по графику. Также на данной площадке присутствуют отходы, не относящиеся к ТКО, в связи с чем происходит перенакопление, – отметил начальник службы эксплуатации ООО «ЭкоЦентр» Андрей Фортовой.

Специалисты регоператора пояснили, что собственники должны самостоятельно определять объём образующихся отходов и при необходимости увеличивать кратность вывоза или количество тары на площадке, особенно в летний период.

Напомним, что ветки, стволы деревьев, листву, ботву и кряжи нельзя нести на контейнерную площадку, а тем более складировать их в контейнеры для сбора ТКО или бункеры. Кроме того, на контейнерной площадке не место строительным отходам от капитального ремонта (бетону, железобетону, деревянным перекрытиям, лому кирпича, цемента, плиточного клея на основе цемента, шпаклёвке, штукатурке и т.п.), а также шинам, отработанным покрышкам.