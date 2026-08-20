



Минувшей ночью Вооружённые Силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотниками большой дальности по предприятиям военной промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и Киевской области.

В столице Украины поражён ряд объектов военно-промышленного комплекса. В числе целей – промышленное предприятие ООО «Файер Поинт», которое производило компоненты для ударных беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также осуществляло сборку и хранение ускорителей, используемых в крылатых ракетах «Фламинго».

Также под удар попал торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс», где производились компоненты для БПЛА, велась их крупноузловая сборка и хранение. Кроме того, поражены сборочное предприятие авиационной промышленности и государственное предприятие «Антонов», которое выпускало беспилотники самолётного типа большой дальности Ан-196 «Лютый», а также занималось разработкой и производством пилотируемых летательных аппаратов различных типов.

Уничтожен склад боеприпасов, на котором хранились термобарические авиабомбы М-900, противотанковые мины и боеприпасы для БПЛА типа «Баба-Яга».

В Киевской области поражены транспортно-логистический центр Мартусовка (логистический центр «Замлер Групп»), осуществлявший хранение и распределение товаров двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы, а также склад горюче-смазочных материалов в Броварах, где хранилось до 8 тыс. кубометров топлива, предназначенного для нужд ВСУ.

Кроме того, вечером 19 августа в портах «Черноморск» и «Южный» поражены склады с военным имуществом.

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