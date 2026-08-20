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Спорт

Марафон на 10 км в Уфе подарил напряжённый финиш и серебро Полины Козякиной

Спорт 20.08.2026 08:00
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20.08.2026 08:00


Уфа, озеро Тёплое. В рамках II летней Спартакиады народов России здесь разыграли медали в плавании на открытой воде – на марафонской дистанции 10 километров. На старт вышли 28 пловцов из девяти регионов России.

Волгоградские поклонники плавания ждали этого старта особенно. В женской гонке выступала Полина Козякина – победительница юниорского первенства Европы в венгерском Сукоро. От неё ждали не просто хорошего результата, а подтверждения: тот европейский успех не был случайностью. И Козякина не подвела.

У мужчин борьба получилась предельно плотной. Александр Степанов из Московской области первым вышел на финишную прямую и показал результат 1 час 59 минут 8,5 секунды – достаточно, чтобы удержать золото. Но напряжение держалось до последних метров: Владимир Иванов (Москва) финишировал вторым с результатом 1:59.12,2, а Денис Адеев (Московская область) замкнул тройку призёров – 1:59.14,8. Разница между первым и третьим – меньше шести секунд: на такой дистанции это считаные метры.

В женском зачёте интрига держалась до самого финиша. Екатерина Сорокина из Пермского края выиграла золото с результатом 2 часа 6 минут 26,7 секунды. Полина Козякина (Волгоградская область, плавательный клуб «Волга», тренер Татьяна Манкевич) финишировала второй – 2:06.27,2. Разница между первой и второй строчкой – всего 0,5 секунды: на десяти километрах это почти синхронное касание финишной панели. Бронза досталась Софье Колесниковой (Челябинская область) – 2:06.28,8, и здесь разрыв между второй и третьей строчкой составил 1,6 секунды. В марафоне на открытой воде такие цифры – это буквально один гребок.


Особенно ценно, что сразу две представительницы Волгограда оказались в топ‑4: серебро у Полины Козякиной, а Маргарита Ершова замкнула четвёрку сильнейших. Обе спортсменки тренируются под руководством Татьяны Владимировны Манкевич – и их финиш – яркое подтверждение её школы: умение держать темп и бороться до последних метров. Уже на втором километре Ершова показала лучшее время среди всех участниц – 14:52,9 – и вплоть до девятого километра уверенно удерживала лидерство на промежуточных отсечках. На рубеже 8 750 м Маргарита по‑прежнему была первой – 1:50:52,1. Но на финальном отрезке темп чуть просел, и итоговый результат составил 2:06:36,7 – с отставанием от золота в 10 секунд. Такая ровная, сильная динамика на протяжении почти всей дистанции – лучший показатель системной работы волгоградской школы плавания.

Спартакиада народов России в этом году проходит в семи регионах – Свердловской области, Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Калининградской, Омской, Самарской и Челябинской областях. Всего в программе – 362 комплекта наград. Призовые для призёров серьёзные: победители получают по 500 тысяч рублей, серебряные призёры – по 300 тысяч, бронзовые – по 200 тысяч.

Для Полины Козякиной серебро – это не просто медаль. Это заявка на место в обойме сильнейших и подтверждение, что волгоградская школа плавания продолжает готовить спортсменов, способных держаться в топе на самых жёстких дистанциях.

Александр Веселовский

Фото: fd-sport.ru/spartakiada/media/plavanie-na-otkrytoj-vode

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