Волгоградцам назвали причины резкого роста цен на сахар и курятину





В волгоградском отделении Банка России назвали причины, которые привели к росту цен в июле на некоторые продукты питания. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на доклад экспертов, в частности, эту тенденцию они объяснили снижением предложения отдельных продуктов питания. Так, сахар подорожал из-за того, что его переработка практически не ведется с конца года до поступления нового урожая сахарной свеклы.

В результате сезонно сократились запасы сахара. Также вырос спрос на этот продукт в связи с активным периодом домашних заготовок и консервирования. В целом за 12 месяцев цены на сахар увеличились на 11,06%.

Также повысились цены на мясопродукты, особенно мясо птицы, так как на внутреннем рынке сократилось его производство. Как следствие, выросли цены и на полуфабрикаты.

Вместе с тем подешевели овощи. В июле в Волгоградской области на прилавки поступала более дешевая продукция нового урожая.

В то же время рост цен произошел в сфере непродовольственных товаров. Так, выросли цены на моторное топливо. Спрос на него в регионе сезонно повысился в период отпусков и полевых работ, при этом временно сократилось производство ГСМ. В целом за год моторное топливо подорожало значительно, приходят к выводу финансисты. Повысились цены на легковые автомобили, а именно импортные с пробегом. В числе причин - увеличение спроса в регионе в связи со снижением ставок по кредитам. Также у продавцов возросли расходы на аренду площадок, транспортировку и зарплаты. А вот телерадиотовары продолжили дешеветь. Местные продавцы проводили распродажи в целях стимулирования спроса.

В сфере услуг продолжился рост цен. Еще дороже стали обходиться визиты в парикмахерские и бани. У этих организаций увеличились затраты на расходные материалы, оплату труда персонала и аренду помещений. Выросла стоимость услуг в сфере зарубежного туризма. Это объясняется сезоном отпусков и ослаблением рубля. Вместе с тем подешевели билеты в кино, так как местные кинотеатры снизили цены для поддержания спроса в период летних отпусков, отметили в волгоградском отделении Банка России.

Ранее, напомним, сообщалось, что цены в Волгоградской области в июле 2026 года, по данным Росстата, выросли на 0,82% к предыдущему месяцу. Годовая инфляция в регионе повысилась и составила 5,22%. Но это по-прежнему ниже общероссийского значения (5,98%).