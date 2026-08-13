Минобороны предложило обновить перечень документов, которые могут предоставлять в военкоматы граждане, претендующие на отсрочку от военной службы. Проект соответствующего постановления опубликован 11 августа. Как сообщает «Парламентская газета», согласно документу, вводятся также два новых критерия для отсрочки. Она будет предоставляться, если гражданин поступает на службу в органы внутренних дел после окончания профильного учебного заведения. В этом случае потребуется документ об образовании (среднеспециальном или высшем) и справка с места службы с указанием специального звания. Также отсрочку можно получить во время учебы в ведомственных учебных заведениях МВД — очной и заочной. Для этого надо предоставить справку о зачислении с подписью руководителя и печатью.