Минобороны предложило обновить перечень документов, которые могут предоставлять в военкоматы граждане, претендующие на отсрочку от военной службы. Проект соответствующего постановления опубликован 11 августа. Как сообщает «Парламентская газета», согласно документу, вводятся также два новых критерия для отсрочки. Она будет предоставляться, если гражданин поступает на службу в органы внутренних дел после окончания профильного учебного заведения. В этом случае потребуется документ об образовании (среднеспециальном или высшем) и справка с места службы с указанием специального звания. Также отсрочку можно получить во время учебы в ведомственных учебных заведениях МВД — очной и заочной. Для этого надо предоставить справку о зачислении с подписью руководителя и печатью.
В проекте оговаривается и порядок предоставления призывником подлинников документов для отсрочки, если их невозможно получить иными способами. В настоящее время действует система межведомственного документооборота, в рамках которого уполномоченные органы, начиная от ЗАГС и заканчивая Минздравом, обмениваются с военкоматами необходимыми сведениями.
Однако в ряде случаев — например, из-за непредвиденных сбоев — получить электронный документ невозможно, и тогда призывнику придется предъявить подлинники документов лично. Речь идет о медицинском заключении и медкартах, если отсрочка требуется по состоянию здоровья, свидетельстве о рождении, информации о совместно проживающих лицах или документах об опеке (если отсрочка требуется по семейным обстоятельствам), депутатском удостоверении (при наличии статуса депутата) и так далее.
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