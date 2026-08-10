Крепкий сон спас мужчину в ДТП с семью погибшими под Саратовом





20 июня на трассе в Дергачёвском районе Саратовской области столкнулись Renault Logan и Hyundai Accent. В результате аварии погибли семь человек. Как передает ИА «СарИнформ», выжить удалось лишь 44-летнему Константину Кузнецову, которого спустя почти два месяца наконец выписывают из больницы.

Автомобиль, в котором в злополучный день, находясь на пассажирском сидении, крепко спал Константин, направлялся из Липецкой области к границе с Казахстаном. Полицией установлено, что сидевший за рулем мужчина не справился с управлением из-за сильной усталости. Когда иномарка, в которой ехали двое мужчин и такса (собака тоже выжила, – Прим.ред.), вылетела на встречную полосу, удар был настолько мощным, что спасателям пришлось буквально вырезать Константина из искореженного металла.

Пострадавшего в ДТП мужчину доставили в Ершовскую районную больницу в состоянии травматического и геморрагического шока с колоссальной кровопотерей. При поступлении у Константина диагностировали тяжёлую травму печени (третьей-четвёртой степени, почти всегда несовместимую с жизнью), переломы рёбер с ушибом лёгких и перелом плеча. Врачам удалось остановить кровотечение и ушить печень. Они также удалили желчный пузырь, предотвратив перитонит. После стабилизации пациента перевезли в реанимацию областной клинической больницы Саратова, где он пришёл в себя.

Из-за ушиба лёгких и присоединившейся инфекции Кузнецов не мог дышать самостоятельно, поэтому его подключили к ИВЛ. Позже врачи также установили трахеостому, чтобы кормить пациента через зонд. Хирургам пришлось проводить повторную ревизию брюшной полости из-за подтекания желчи – операция вновь прошла успешно.

Сейчас мужчина переведён из реанимации в хирургическое отделение, дыхательная функция и подвижность плеча восстановлены. В общей сложности чудом выживший в страшной аварии мужчина провел в больнице более 50 дней. В ближайшее время он будет выписан и вернётся в Липецк к семье.

Фото: Саратовская областная больница / Госавтоинспекция Саратовской области