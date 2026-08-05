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Спорт

День спорта в Волгограде: фан‑фест «Динамо‑Синара» и матч «Ротор» – «Челябинск»

Спорт 05.08.2026 08:09
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05.08.2026 08:09


9 августа в Волгограде пройдёт насыщенный спортивный день, объединяющий сразу несколько городских команд и их болельщиков. Программа начнётся в Центральном парке культуры и отдыха с фан‑феста от гандбольного клуба «Динамо‑Синара» и завершится матчем футбольного клуба «Ротор» против команды «Челябинск».

В первой половине дня в Центральном парке культуры и отдыха пройдёт мероприятие для болельщиков. На одной площадке с «Динамо» выступят представители регбийной команды «Ротор» и футбольного клуба «Ротор». В программе – сессии вопросов и ответов, интервью, а также фото‑ и автограф‑сессии с игроками и тренерами. Дополнительно организаторы предусмотрели раздачу сувениров и подарков от партнёров мероприятия. Цель события – подчеркнуть роль спорта как объединяющей силы и продемонстрировать открытость команд перед болельщиками.

Место проведения фан‑феста: малая сцена Центрального парка культуры и отдыха (рядом с зоной экстремальных аттракционов). Начало – в 15:00.

Вечером того же дня спортивная программа продолжится на «Волгоград Арене»: в 18:30 состоится матч «Ротор» – «Челябинск». Таким образом, болельщики смогут провести день в атмосфере большого спорта – от живого общения с игроками до просмотра официальной игры.

Александр Веселовский

Фото: ГК «Динамо-Синара»

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