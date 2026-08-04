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Спорт

«Велес» вырвал победу у «Ротора». Разбор игры и мнение тренеров

Спорт 04.08.2026 07:55
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04.08.2026 07:55


В матче четвёртого тура Первой лиги чемпионата России подольский «Велес» на своём поле одолел волгоградский «Ротор» со счётом 2:1. Большую часть встречи преимуществом владел волгоградский коллектив, однако в заключительной трети матча ситуация резко изменилась – хозяева нашли ресурсы для камбэка и забрали три очка.

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов сдержанно оценил игру, сделав акцент на необходимости реализации моментов и надёжности в обороне: 

Достаточно организованная, боевая игра. При счёте 1:0 необходимо забивать свои моменты и уходить в более комфортный счёт. Потом нельзя так свободно пропускать мячи в свои ворота. Поэтому здесь два эпизода, которые необходимо разобрать. Мы будем готовиться к следующей игре, посмотрим следующего соперника. Разберём эту игру и решим, что для нас лучше. Это ежедневный процесс. Мы хотим побеждать в каждом матче, – отметил специалист.

Наставник «Велеса» Алексей Стукалов признал сложность матча из‑за специфики игрового рисунка соперника. По его словам, команде было непросто справляться с длинными передачами, подборами и прессингом: 

Тяжёлый матч. Хотелось бы вниз мяч положить, сложно, когда 20 минут мяч в воздухе находится. Нам было тяжело, потому что после длинных передач идут подборы и прессинг. В целом я могу сказать, что мы напор соперника выдержали, и у нас были хорошие атаки. Мы к ним готовились, чтобы выбегать именно через фланговые зоны. Что, в принципе, в первом тайме у нас несколько раз это получилось.

Тренер подольчан подчеркнул, что коррективы, внесённые в перерыве, помогли команде сохранить веру в успех: 

Пропустили мяч, в перерыве сделали коррективы. В принципе, ребята в себя верили, да, и мы верили в то, что можно и нужно как минимум отыгрываться, и то, что вырвали в концовке победу – красавцы. Всех болельщиков с победой.

Отдельно Стукалов поблагодарил болельщиков обеих команд за атмосферу и обозначил приоритеты клуба:

У нас задача – выходить и играть в футбол. Играть в футбол, развивать футболистов. Есть ребята, которых мы взяли со вторых лиг, и они тоже должны прогрессировать.

Таким образом, исход встречи решили не столько глобальные стратегические перестановки, сколько умение «Велеса» использовать отдельные эпизоды и сохранять концентрацию в критические моменты. Для «Ротора» же ключевым выводом остаётся необходимость повышения реализации и минимизации ошибок в обороне.

Александр Веселовский

Фото: VK Видео

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