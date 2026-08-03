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Спорт

«Велес» отыгрался и забрал три очка у «Ротора» за 17 минут

Спорт 03.08.2026 23:17
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03.08.2026 23:17


В матче четвёртого тура Лиги PARI подольский «Велес» принимал волгоградский «Ротор» и одержал волевую победу – 2:1. До 67‑й минуты волгоградцы вели в счёте и владели территориальным преимуществом, и казалось, что вопрос лишь в том, когда они забьют второй мяч. Но после пропущенного гола команда гостей рассыпалась. Все замены мимо и сине-голубые пропускают второй мяч. Под занавес матча хозяева были ближе к тому, чтобы забить третий гол, нежели подопечные Дмитрия Парфёнова могли бы отыграться.

С первых минут встречи завязалась борьба за контроль над игрой. «Ротор» активнее владел мячом и чаще подходил к чужой штрафной, но «Велес» опасно отвечал на контратаках. В первой половине тайма обе команды допускали много брака, из‑за чего осмысленных атакующих действий было немного.

На 30-й минуте «язычники» чуть не наказали сине-голубых за увлечённость в нападении, но Николай Поярков накрыл удар Олега Смирнова. А на 33-й минуте, после передачи Артёма Симоняна, Абу-Саид Эльдарушев хладнокровно решает эпизод в пользу «Ротора». Волгоградцы впереди – 1:0.

В первой половине встречи «Ротор» демонстрировал качественный футбол и заслуженно повёл со счётом 1:0. В составе сине‑голубых сложно выделить кого‑то одного: все игроки действовали слаженно и отрабатывали на каждом участке поля.

Во втором тайме команды продолжили активную игру. «Ротор» не сбавлял обороты и продолжал давить. Используя активный прессинг волгоградцы буквально заперли хозяев на своей половине поля.

Тем неожиданнее оказался гол хозяев. Ничто не предвещало беды, но крылатые быки провели стремительную контратаку. На 67-й минуте Кирилл Корольков оторвался от Владиса-Эммерсона, продавил Георгия Юдинцева и отдал пас на Захара Тарасенко, который не оставил шансов Никите Чагрову. Хозяева сравнивают счёт – 1:1.

После пропущенного гола и проведённых замен волгоградцы растеряли инициативу, и игра под конец матча шла по сценарию хозяев поля.

В последние 15 минут уже «Велес» владел инициативой, «Ротор» не знал, что делать с атаками хозяев и на 84-й минуте Артур Мурза выводит подольчан вперёд. От того «Ротора», что начинал игру не осталось и следа.

В компенсированное время Захар Тарасенко пробил по воротам, обыграв Храмцова, но Никита Чагров перевёл удар в перекладину. Финальный свисток зафиксировал победу «Велеса» – 2:1.

«Велес» (Подольск) – «Ротор» (Волгоград) – 2:1 (0:1).

3 августа. Домодедово. Стадион: «Авангард». Количество зрителей: 1557.

Количество зрителей в гостевом секторе: 305.

Судьи: Михаил Черемных (Пермь). Виктор Медведев (Москва). Никита Воропаев (Калининград).

«Велес»: Купцов, Колосков (Захаржевский, 46), Рыбалко, Котов (Скворцов, 68), Волков, Завезен, Садов (Бамматгереев, 55), Шубин, Корольков (Мурза, 77), Смирнов, Гираев (Тарасенко, 55).

«Ротор»: Чагров, Данилкин, Эммерсон, Поярков, Юдинцев (Храмцов, 80), Умников (Горелов, 80), Трошечкин, Аюпов, Симонян (Родионов, 70), Алиев (Хохлачев, 55), Эльдарушев (Хубулов, 70).

Голы: Эльдарушев, 33 (0:1). Тарасенко, 67 (1:1). Мурза, 84 (2:1)

Предупреждены: Колосков, 45+1 (неспортивное поведение). – Хубулов, 90 (грубая игра).

После этого поражения «Ротор» опустился на 9‑е место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведёт дома против прямого конкурента – клуба «Челябинск».

Александр Веселовский

Фото: VK Видео

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