В рамках турнира «Игры Будущего 2026» в Астане состоялся важный матч 1/8 финала по фиджитал-футболу между командами FFK «ROTOR CISS GROUP» и LOS TRONCOS FC. Встреча завершилась победой волгоградского коллектива со счётом 2:1.

Матч прошёл в Qazaqstan Sports Complex. В цифровой части «Ротор» уверенно взял верх – 2:0, но на физическом этапе уступил со счётом 0:1. Однако этого запаса хватило, чтобы пройти дальше.

В составе победителей отличились Никита Алимпиев (T1MPLAY1CH), забивший гол на 6-й минуте, а также соперник, отправивший мяч в свои ворота на 10-й минуте матча.

У LOS TRONCOS FC единственный гол на физическом этапе забил Альваро Арче Гарсия на 17-й минуте.

«Ротор» (Волгоград) – FC Los Troncos (Río Grande) – 2:1 (2:0).

6 августа. Астана. Qazaqstan Sports Complex.

Главный судья: Вячеслав Семёнов

Судьи цифрового этапа: Амер Али Махмуд Абу Аркуб, Марио Агудело, Анвар Кобулов.

Судьи физического этапа: Яакуб Юсеф Аль-Хаммади, Фахад Бадер Аль-Хусани, Джоан Фабрегас.

«Ротор»: Абельдиаев (Abel) – Алимпиев (T1MPLAY1CH), Лагутин (Laguta), Комаров (Komar), Русанов (Rusanoff) – Худалов (Xudoy), Чембаров (Chembar), Некрасов (Nekras).

FC Los Troncos: Амоэдо (Eloy) – Бандео (Valentin), Пайо (Andoni), Арче (A. Arché), Планас (Planas) – Ориол (Joan Oriol), Видаль (Gilles V.), Верге (Gerard V.).

Голы: Алимпиев, 6 (1:0). АГ, 10 (2:0). Арче, 17 (2:1).

Предупреждения: Чембаров, 17. – Пайо, 10. Планас, 10.

После этой победы FFK «ROTOR CISS GROUP» выходит в следующий этап турнира, продолжая борьбу за главный трофей «Игр Будущего 2026». Тренерский штаб волгоградцев в лице Сергея Струкова и Олега Акифьева должен подготовить команду к четвертьфинальному матчу с сильным соперником. Сегодня в 17:45 волгоградский клуб сыграет с FC Olympic Phygital (Узбекистан).

Александр Веселовский

Фото: FFK ROTOR CISS GROUP