«Quetzales‑Armadillos» берёт верх над «Ротором» во втором раунде





На «Играх Будущего‑2026» в Астане завершился матч второго раунда группового этапа по фиджитал‑футболу в группе C. Мексиканская команда Quetzales‑Armadillos уверенно переиграла российский коллектив FFK «ROTOR CISS GROUP» – 6:2 по сумме двух этапов.

Преимущество мексиканцев обозначилось уже в цифровой части противостояния: в футбольном симуляторе они взяли верх со счётом 2:0. На реальном поле Quetzales‑Armadillos сохранили инициативу и довели счёт до итоговых 6:2 (4:2 на физическом этапе).

Теперь перед волгоградцами стоит задача быстрого разбора ошибок: в плей‑офф цена просчёта возрастает кратно, а формат дисциплины не оставляет пространства для «догонялок». Уже сегодня в 17:45, в спортивном комплексе Qazaqstan «Ротор» проведёт матч 1/8 финала против LOS TRONCOS FC.

Победитель противостояния встретится в четвертьфинале с «Olympic Phigital» из Узбекистана.

Соперник волгоградцев – команда, доказавшая свою состоятельность выходом в плей‑офф, где случайных участников не бывает. Для «Ротора» это шанс скорректировать баланс между цифровой и физической составляющими: чтобы претендовать на успех, команде необходимо демонстрировать стабильность на обоих этапах.

Справка: LOS TRONCOS FC

LOS TRONCOS FC – испанский коллектив из Kings League, сочетающий в составе профессиональных футболистов и популярных блогеров. Такой сплав опыта и медийности формирует у команды нестандартный подход к гибридному формату, где важны и чистая спортивная составляющая, и умение держать темп в обоих измерениях.

Клуб добился значимых успехов, подтверждающих его статус серьёзного участника международных турниров. LOS TRONCOS FC – чемпион Kings World Cup Clubs 2025, что дало команде автоматическое право участвовать в турнире 2026 года в статусе действующего чемпиона. Кроме того, в мае 2026 года клуб стал победителем 6‑го сплита испанской Kings League – эта победа обеспечила прямую квалификацию на Kings World Cup Clubs.

На «Играх Будущего‑2026» LOS TRONCOS FC уже провёл матч в групповом этапе против парагвайского «Пенарола». Основное время завершилось вничью: в цифровой части счёт был 0:1, в физической – 1:0. Судьба встречи решилась в серии пенальти – 2:1 в пользу «Пенарола». Этот результат подчёркивает, что команда держится в плотной борьбе на обоих этапах и способна доводить матчи до развязки, что делает её серьёзным соперником в плей‑офф.

Александр Веселовский

Фото: ВФФС