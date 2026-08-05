FFK «Rotor CISS Group» готовится к поединку с мексиканцами





После уверенной победы в стартовом матче группового этапа на «Играх Будущего‑2026» волгоградская команда «Ротор CISS Group» выходит на новый уровень противостояния в фиджитал‑футболе. Уже 5 августа в 16:30 по московскому времени в спортивном комплексе Qazaqstan состоится матч второго раунда группы C, в котором россиянам предстоит встретиться с мексиканским коллективом «Quetzales‑Armadillos».

Напомним, в первом матче «Ротор» убедительно переиграл вьетнамскую команду The Vicious со счётом 3:0. При этом вся результативность пришлась на физическую часть встречи: в цифровом этапе (в футбольном симуляторе) соперники так и не смогли поразить ворота друг друга – 0:0, а на реальной площадке волгоградцы реализовали своё преимущество и забили три мяча. Такой результат наглядно показал, что сила «Ротора» – в умении одинаково уверенно действовать в обоих измерениях фиджитал‑формата: и за джойстиком, и на поле.

Теперь команде предстоит проверить свои навыки против «Quetzales‑Armadillos» – коллектива, который традиционно считается одним из самых тактически гибких в своём регионе. Мексиканская школа в фиджитал‑спорте славится умением грамотно распределять ресурсы между этапами: нередко такие команды сознательно делают ставку на физическую часть, если чувствуют неуверенность в симуляторе, либо, наоборот, стараются создать задел в цифровой фазе. Именно поэтому предстоящая встреча обещает быть тактически насыщенной: «Ротору» нужно будет не только сохранить концентрацию, но и быстро адаптироваться под стиль соперника.

Победа в этом матче гарантирует волгоградцам первое место в группе С и прямой выход в четвертьфинал. Учитывая, что «Ротор» уже имеет опыт больших побед в фиджитал‑дисциплине (в 2025 году команда стала чемпионом России и обладателем Кубка страны), от неё ждут не просто участия, а системной игры, где каждый этап – и виртуальный, и реальный – будет выстроен как единое целое.

Следить за матчем можно будет в прямой трансляции: организаторы «Игр Будущего‑2026» традиционно ведут эфиры на официальных платформах турнира.

Остаётся только пожелать «Ротору» сохранить боевой настрой и показать тот самый характер, который уже принёс команде первую победу на турнире.

Александр Веселовский

Фото: FFK ROTOR CISS GROUP