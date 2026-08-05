Сотрудница Росгвардии быстрее всех переплыла Волгу в Волгограде

Младший сержант полиции Елена Карабинова взяла «золото» в соревнованиях по парашютно-атлетическому многоборью, которые завершились в Волгограде.

Сотрудница Росгвардии, как уточнили в территориальном управлении ведомства, выступала в составе сборной Федерации парашютного спорта по Волгоградской области.

– По итогам состязаний Елена Карабинова показала лучший результат в плавании, преодолев вплавь расстояние 2 км 100 м через реку Волгу, за 53 минуты. В командном зачете команда «Ястреб», в составе которой выступала спортсменка, заняла первое место и завоевала золотые медали, – сообщили в управлении Росгвардии по Волгоградской области.

Участие в соревнованиях приняли 10 команд. Состязания по классическому многоборью включали в себя прыжок с парашютом с высоты 1200 метров, бег, плавание и стрельба. Дополнительные этапы предусматривали спасение и эвакуацию раненых, ликвидацию чрезвычайной ситуации, загрузку и разгрузку воздушного судна, а также стрельбу из пулеметного гнезда времен Великой Отечественной войны.

Фото: Управления Росгвардии по Волгоградской области