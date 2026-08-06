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Спорт

«Ротор» против «Челябинска» – шансы, цифры и ожидания

Спорт 06.08.2026 07:12
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06.08.2026 07:12


Пятый тур Первой лиги обещает закрученную интригу и самые неожиданные результаты. В «лучшей лиге мира» только «Нижний Новгород» стоит особняком, набрав 12 очков из 12, остальные же клубы находятся в поиске своей игры. Из‑за короткого межсезонья многим командам пришлось комплектовать состав в спешке: трансферы носили скорее вынужденный, чем стратегический характер.

Поэтому 9 августа в 18:30 нас ждёт очередное уравнение с тремя неизвестными в рамках Первой лиги чемпионата России. В этот раз задачу по набору очков будут решать «Ротор» и «Челябинск». Задача стоит простая – победить.

В этом сезоне «Ротор» провёл дома одну игру, забив 1 мяч (в среднем 1,00 за игру) и не пропустив ни одного. Всего в четырёх матчах волгоградцы одержали две победы, дважды уступили, набрали 6 очков, разница мячей – 6:6, и перед отчётным туром команда идёт в турнирной таблице на девятом месте.

«Челябинск» провёл в гостях две игры, забив 2 мяча (в среднем 1,00 за игру) и пропустив 1 (0,50 в среднем за игру). В четырёх матчах команда также набрала 6 очков – две победы и два поражения, разница мячей – 6:4. Челябинцы расположились чуть выше, на восьмом месте.

У «сине‑голубых» короткая скамейка, а игроки резерва заметно уступают основе – отсюда и перепады в качестве игры. Но домашний фактор остаётся одним из ключевых в этом матче. «Ротор» на своём поле действует увереннее и выглядит надёжнее. Команда хоть и находится в стадии становления, но сейчас должна выложиться на все 120%.

«Челябинск» заметно усилился за счёт бывших игроков «Ротора» – Сафронова и Макарова. Теперь они постараются доказать, что их рано было отпускать. При этом стабильность у «Челябы» пока не идеальная, но глубина состава выглядит получше, чем у соперника.

Букмекеры видят фаворитом хозяев: победа «Ротора» – 1,7; ничья – 3,55; победа гостей – 5,0. Математическая модель (на основе распределения Пуассона) даёт похожий расклад: 48 % на победу «Ротора», 27 % на ничью и 25 % на успех «Танкограда».

Эксперты ставят на ничью – 1:1. У «Челябинска» есть весомый козырь: три победы подряд в личных встречах. А свежий успех в последнем туре добавляет гостям уверенности – так что лёгкой прогулки у «Ротора» точно не будет.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»

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