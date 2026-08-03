Мини‑футбол 8×8 – «Киквидзе» подтверждает своё преимущество





В рамках Чемпионата Волгоградской области прошёл шестой игровой день, который запомнился аномально высокой результативностью и резкими перепадами сил между командами.

Самой яркой командой дня стал «Киквидзе»: сначала коллектив уверенно разобрался с «Ковчегом» (13:2) – семь мячей забил Артур Григорян, а затем не менее убедительно обыграл «Лагуну» (11:1): Артур Григорян оформил покер.

В продолжение голевого пиршества «Спарта» устроила разгром тому же «Ковчегу», победив со счётом 12:2: хет‑трик у Александра Пискунова, покер у Сергея Чечетова и пять мячей забил Артём Артамонов.

Стабильность продемонстрировал «Ермак», дважды победивший со счётом 5:1 – над «Родиной» и «Пирсом». В обоих матчах по четыре мяча провёл Александр Бирюков.

«Красный Октябрь» начал день с уверенной победы над «Лагуной» (5:1), но затем уступил «НВТЗ‑Центуму» (2:3), показав, что в чемпионате любая команда способна навязать борьбу.

Напряжённой получилась встреча «НВТЗ‑Центум» и «Родины», где «Родина» взяла верх – 3:2. Ещё одним плотным матчем стала игра «Спарты» и «Пирса», завершившаяся победой «Пирса» – 3:1.

Среди бомбардиров уверенно лидирует Артур Григорян из «Киквидзе», на счету которого уже 31 мяч. На второй позиции – Александр Бирюков из «Ермака» с 27 голами. Тройку лучших замыкает Даниил Кулаченко из «НВТЗ‑Центума», отличившийся 14 раз.

Возглавляет таблицу лидер областного чемпионата – «Киквидзе» – 28 очков. Второй – «НВТЗ‑Центум» из Волжского – 24 очка. Третью и четвёртую позицию делят волгоградские «Красный Октябрь» и «Ермак» по 22 очка, но у казаков на матч меньше.

Александр Веселовский

Фото: Федерация футбола Волгоградской области