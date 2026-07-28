



Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе процессуальной проверки действий астраханского блогера Святослава Коваленко, снявшего провокационный ролик на территории мемориального комплекса Мамаев курган в Волгограде.

Напомним, спортивный блогер оставил на дне бассейна пятитысячную купюру, чтобы увидеть, кто сможет достать деньги. Своим «пранком» он поделился с подписчиками в одной из запрещенных соцсетей, чем и вызвал общественное негодование.

Пользователи соцсетей активно начали обсуждать данный инцидент и просят правоохранительные органы дать ему надлежащую правовую оценку. По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области проводится процессуальная проверка по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Ранее в полиции заявили, что действия блогера могут быть квалифицированы, как нарушающие общественный порядок.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области Василию Семенову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Отметим, что также выходка очередного блогера стала толчком для творчества местных жителей. Один из волгогардцев в стиле известного баснописца Ивана Крылова сочинил свое произведение о мартышке, козле, сороке-стрекотунье и осле, в образе которых угадываются блогеры, которые когда-то использовали мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в качестве площадки для хайпа. Поведение блогера прокомментировал и волгоградский общественник.