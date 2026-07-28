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Расследования

Бастрыкин ждет отчета о проверке блогера на реабилитацию нацизма за выходку на Мамаевом кургане

Расследования 28.07.2026 16:56
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28.07.2026 16:56


Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе процессуальной проверки действий астраханского блогера Святослава Коваленко, снявшего провокационный ролик на территории мемориального комплекса Мамаев курган в Волгограде. 

Напомним, спортивный блогер оставил на дне бассейна пятитысячную купюру, чтобы увидеть, кто сможет достать деньги. Своим «пранком» он поделился с подписчиками в одной из запрещенных соцсетей, чем и вызвал общественное негодование. 

Пользователи соцсетей активно начали обсуждать данный инцидент и просят правоохранительные органы дать ему надлежащую правовую оценку. По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области проводится процессуальная проверка по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Ранее в полиции заявили, что действия блогера могут быть квалифицированы, как нарушающие общественный порядок.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области Василию Семенову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Отметим, что также выходка очередного блогера стала толчком для творчества местных жителей. Один из волгогардцев в стиле известного баснописца Ивана Крылова сочинил свое произведение о мартышке, козле, сороке-стрекотунье и осле, в образе которых угадываются блогеры, которые когда-то использовали мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в качестве площадки для хайпа. Поведение блогера прокомментировал и волгоградский общественник

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