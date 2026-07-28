Единое уведомление по УСН в новой форме вводится с 31 июля

УФНС России по Волгоградской области доводит до сведения налогоплательщиков региона, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), о введении в действие новой единой формы уведомления по УСН.
Как сообщили в налоговом органе, данная форма, порядок ее заполнения, формат представления в электронном виде утверждены приказом ФНС России, который вступает в силу с 31 июля текущего года.
– Новый унифицированный документ заменит ранее действующие рекомендуемые формы и будет является единым универсальным документом для налогоплательщиков УСН, включающим шесть разделов, – пояснили в УФНС России по региону.
Выбор конкретного раздела для заполнения зависит от основания представления уведомления:
1. переход на УСН;
2. изменение объекта налогообложения;
3. переход на иной режим налогообложения;
4. прекращение предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН;
5. прекращение применения УСН со дня постановки на учет в качестве налогоплательщика НПД;
6. переход на иной режим налогообложения в связи с утратой права на применение УСН.
При составлении документа необходимо заполнить титульный лист, указав код основания подачи уведомления (сообщения) по УСН согласно разделу (от 1 до 6), а затем внести сведения в соответствующий раздел. Однако есть одно важное исключение. Так, при указании кода основания 5 на титульном листе, раздел 5 заполнять не требуется, поскольку он не содержит полей для внесения информации.
Фото из архива V102.RU