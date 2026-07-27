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Расследования

Полицию заинтересовало скандальное видео блогера с деньгами на Мамаевом кургане

Расследования 27.07.2026 12:15
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27.07.2026 12:15


В Волгограде сотрудники полиции заинтересовались провокационным видео астраханского блогера Святослав Коваленко, который бросил 5000 тысяч рублей в качестве приманки в бассейн у скульптуры «Стоять насмерть!» и снимал реакцию посетителей мемориального комплекса. После нескольких неудачных попыток достать купюру, один из мужчин снял обувь и забрался за деньгами в бассейн.

Как ранее сообщало информагентство, этот ролик вызвал негативную реакцию у подписчиков блогера и вскоре был удален. Однако видео успело «разлететься» по Сети.  


– Сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента в Центральном районе, – сообщили сегодня, 27 июля, в ГУ МВД России по Волгоградской области. – В настоящий момент по данному факту сотрудниками Отдела полиции №4 Управления МВД России по городу Волгограду назначена проверка с целью дачи правовой оценки произошедшего и принятия законного решения.

В полиции отметили, что действия блогера могут быть квалифицированы, как нарушающие общественный порядок.

Проверку проводят сотрудники Отдела полиции №4 Управления МВД России по городу Волгограду с целью дачи правовой оценки произошедшего и принятия законного решения.

Фото: архив V102.RU / скриншот с видео

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