Уголовное дело о невыплате зарплаты работникам строительной компании возбуждено в Волгоградской области. Массовые нарушения трудового законодательства, как уточнили в облпрокуратуре, вскрылись после жалобы в надзорное ведомство одного из работников ООО «КЖИ».

Строитель пожаловался в прокуратуру на то, что в период с января по март текущего года ему не выплати зарплату в сумме более 155 тысяч рублей. В ходе проверки вскрылось, что долги по зарплате в ООО «КЖИ» имеются перед 39 работниками на сумму более 2,7 миллиона рублей.

– В отношении работодателя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев). Кроме того, в интересах обратившихся работников прокуратурой предъявлены в суд исковые заявления о взыскании задолженности по заработной плате, – уточнили в ведомстве.

На данный момент прокурорам удалось добиться погашения долгов по зарплате на 2,2 миллиона рублей. Работа в этом направлении продолжается.