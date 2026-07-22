



Профильный комитет Волгоградской областной думы 21 июля одобрил расширение налоговых льгот для организаций, владеющих спортивными объектами. Рекомендации о введении мер региональной поддержки хозяйствующих субъектов, имеющих спортивную инфраструктуру, были озвучены Президентом Владимиром Путиным на Совете по спорту в октябре 2024 года.

Напомним, нынешняя редакция областного закона освобождает от налога на имущество организации, эксплуатирующие арены с трибунами вместимостью от 35 тысяч зрителей. И это касалось только крупнейшего стадиона региона – «Волгоград Арены». Согласно вносимым изменениям, минимальный порог предлагается снизить до 1,5 тысячи мест. При этом само сооружение должно быть занесено во всероссийский реестр объектов спорта.