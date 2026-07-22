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Расследования

На развитие спорта? Хозяев малых спортивных арен в Волгограде «наградят» льготами

Расследования 22.07.2026 05:35
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22.07.2026 05:35


Профильный комитет Волгоградской областной думы 21 июля одобрил расширение налоговых льгот для организаций, владеющих спортивными объектами. Рекомендации о введении мер региональной поддержки хозяйствующих субъектов, имеющих спортивную инфраструктуру, были озвучены Президентом Владимиром Путиным на Совете по спорту в октябре 2024 года. 

Напомним, нынешняя  редакция областного закона освобождает от налога на имущество организации, эксплуатирующие арены с трибунами вместимостью от 35 тысяч зрителей. И это касалось только крупнейшего стадиона региона – «Волгоград Арены». Согласно вносимым изменениям, минимальный порог предлагается снизить до 1,5 тысячи мест. При этом само сооружение должно быть занесено во всероссийский реестр объектов спорта.

Льготы по налогу на имущество, как считают в регпарламенте, помогут владельцам объектов больше средств тратить на их содержание, ремонт и благоустройство, а также организовывать турниры и соревнования, привлекая к здоровому образу жизни все больше жителей. 

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