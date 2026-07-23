Главное

Кандидаты в Госдуму от Волгоградской области померились миллионами Во всех контакт-центрах АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» теперь доступен бесплатный Wi-Fi Свет знаний: энергетики АО «ВОЭ» готовят школы к мощному старту 1 сентября Был подсудимым, а стал героем: экс-глава ГИБДД Александр Степанов восстановил честное имя на СВО «Проблема есть, а решения нет»: предприниматели Волгограда теряют миллионы из-за атак ВСУ на склады Wildberries

Актуально

Экс-игрок «Ротора», участник СВО и «коренные»: кто собрался в Госдуму от Волгоградской области

Разноголосье над Волгой: как в Волгограде проходил фестиваль «Крымская братина» – фото

«Нас обманули»: в селе Волгоградской области «под шумок» реорганизовали местную школу

Федеральные новости

Федеральные новости
 Ученые нашли следы стронция-90 в рыбе Азовского моря
Специалисты Южного филиала ВНИРО завершили исследование азовской рыбы и обнаружили в одном из видов радиоактивный изотоп, сообщает Привет-Ростов. Результаты, однако, не стали поводом для запрета на вылов и употребление...
Федеральные новости
 Wildberries начал выплаты пострадавшим селлерам: что говорят сами предприниматели
Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила о начале выплат продавцам, пострадавшим из-за атак на склады. – Сегодня мы начинаем первые начисления селлерам, чьи товары пострадали в Электростали....
Расследования

Похититель 34 золотых браслетов из ЦУМа в Волжском идет под суд

Расследования 23.07.2026 16:03
0
23.07.2026 16:03


В Волгоградской области идет под суд 38-летний мужчина, который украл из Центрального универмага в Волжском 34 золотых браслета общей стоимостью 2,6 миллиона рублей. Как сообщили в прокуратуре региона, подписано обвинительное заключение, после чего уголовное дело было направлено для рассмотрения в Волжский городской суд.

По данным следствия, преступление было совершено накануне праздника 8 Марта. Мужчина воспользовался невнимательностью продавца-консультанта в ювелирном салоне и украл золотые изделия.

За кражу, совершенную в особо крупном размере, фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
23.07.2026 16:03
Расследования 23.07.2026 16:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.07.2026 17:14
Расследования 22.07.2026 17:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.07.2026 09:47
Расследования 22.07.2026 09:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.07.2026 05:35
Расследования 22.07.2026 05:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.07.2026 18:37
Расследования 21.07.2026 18:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.07.2026 12:19
Расследования 21.07.2026 12:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.07.2026 20:13
Расследования 19.07.2026 20:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.07.2026 17:31
Расследования 19.07.2026 17:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.07.2026 12:48
Расследования 19.07.2026 12:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.07.2026 07:10
Расследования 19.07.2026 07:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.07.2026 06:40
Расследования 18.07.2026 06:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.07.2026 20:33
Расследования 17.07.2026 20:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.07.2026 14:51
Расследования 17.07.2026 14:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.07.2026 12:33
Расследования 17.07.2026 12:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.07.2026 12:30
Расследования 17.07.2026 12:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:19
«КАМАЗ» – «Ротор»: прагматизм хозяев против результативности гостейСмотреть фотографии
19:02
В Волгоградской области пресекли перевозку хрюшек-«нелегалов»Смотреть фотографии
18:31
Рыбалка в Волгоградской области в августе: советы опытных рыбаков и «клёвые места»Смотреть фотографии
18:17
Врачи вернули волгоградца к жизни после остановки сердцаСмотреть фотографии
17:57
«Нуждается в медицинской помощи»: в Волжском бесследно пропала молодая женщинаСмотреть фотографии
17:24
«Дошел до Германии»: ветеран ВОВ Иван Закачурин отмечает 100-летиеСмотреть фотографии
16:03
Похититель 34 золотых браслетов из ЦУМа в Волжском идет под судСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде отряду «Бессмертный Сталинград» передали дроны и техникуСмотреть фотографии
15:19
В Волгограде скончался экс-гендиректор «Каустика» Олег БолотинСмотреть фотографии
15:18
В Волгограде задерживают и отменяют рейсы из МосквыСмотреть фотографии
14:59
В Волгограде часть магазинов «заморозила» цены перед 1 сентябряСмотреть фотографии
14:51
Верховный суд подтвердил приговор пособнику украинской разведки из ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:09
Кандидаты в Госдуму от Волгоградской области померились миллионамиСмотреть фотографии
13:49
Билайн открыл предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold8 Ультра, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Флип8 со скидкой до 20 000 рублейСмотреть фотографии
13:28
Генпрокуратура: штраф Росприроднадзора едва не разорил волгоградского бизнесменаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:19
«Один что-то крякнул на меня и дернулся»: в Волгограде спустя 29 лет раскрыли убийство на трассеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:14
В МЧС раскрыли причину черного дыма в Советском районе ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:34
Во всех контакт-центрах АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» теперь доступен бесплатный Wi-FiСмотреть фотографии
12:19
А если сотня не одна? Стало известно, какую сумму начислят волгоградским отличникам ЕГЭСмотреть фотографии
11:54
Работы китайского мастера выставят в музее Машкова в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:54
Чтобы не уезжали? Одаренным школьникам будут платить за поступление в волгоградские вузыСмотреть фотографии
11:51
Под Волгоградом после аварии погибла пожилая водитель мотороллераСмотреть фотографии
10:38
Под Волгоградом в ДТП погиб водитель украинской легковушкиСмотреть фотографии
10:32
Ученые нашли следы стронция-90 в рыбе Азовского моряСмотреть фотографии
10:10
Будет «жарко»: Волгоградская область проводит рабочую неделю дождямиСмотреть фотографии
09:32
Авария парализовала работу скоростных трамваев в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:14
Пьяный волгоградец приемом самбо изувечил прохожегоСмотреть фотографии
09:06
Александр Дудаков принёс Волгоградской области бронзовую медаль на первенстве России по плаваниюСмотреть фотографии
08:45
Военные отбили ночную атаку вражеских БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:36
Замминистра МВД встретился с личным составом ГУ МВД в ВолгоградеСмотреть фотографии
 