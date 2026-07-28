Главное

Кандидаты в Госдуму от Волгоградской области померились миллионами Был подсудимым, а стал героем: экс-глава ГИБДД Александр Степанов восстановил честное имя на СВО «Проблема есть, а решения нет»: предприниматели Волгограда теряют миллионы из-за атак ВСУ на склады Wildberries Рейтинг школ Волгограда и области по итогам ЕГЭ-2026: смотрим, где больше всего стобалльников Парковка взамен Привокзальной площади в Волгограде заработает в тестовом режиме с 21 июля

Актуально

«Каждое преступление оставляет след в памяти»: как проходят будни известного следователя Владимира Сурова

«Когда он меня убивал, было не больно»: бывший муж напал с отверткой на владелицу салона красоты в Волгограде

Ни купить, ни продать: как новый закон о криповалюте ударит по волгоградским автолюбителям и бизнесу

Федеральные новости

Федеральные новости
 Владимир Путин увеличил штат ВС РФ до 2,42 млн военнослужащих
Президент России Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность российских войск, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный документ.  – Установить штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве...
Федеральные новости
 В Ростове-на-Дону установли режим ЧС из-за «урагана века»
В Ростове-на-Дону после разгула стихии, которую уже назвали «ураганом века», объявили режим чрезвычайной ситуации. О принятом на внеочередном заседании решении в своем канале Max сообщил глава города Александр...
Расследования

Два человека погибли из-за пожара в девятиэтажке Камышина

Расследования 28.07.2026 13:52
0
28.07.2026 13:52


Трагедия произошла в Камышине в ночь на 27 июля. В одной из комнат на седьмом этаже бывшего девятиэтажного общежития в 11 квартале вспыхнул пожар. Хозяин жилья, по всей видимости, пытаясь спастись от огня, выпрыгнул из окна и разбился насмерть. Тело его гостя обнаружили позднее в коридоре. 

По предварительным данным, сообщили в СУ СК по Волгоградской области,  причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении в комнате. Двое приятелей, как выяснилось, на протяжении длительного времени употребляли спиртные напитки и курили.  Телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, на телах погибших не обнаружено.

Напомним, накануне в ГУ МЧС сообщали о гибели 55-летнего мужчина в пожаре в Камышине.

Фото СУ СК по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
28.07.2026 13:52
Расследования 28.07.2026 13:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.07.2026 17:41
Расследования 27.07.2026 17:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.07.2026 15:30
Расследования 27.07.2026 15:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.07.2026 12:15
Расследования 27.07.2026 12:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.07.2026 10:35
Расследования 27.07.2026 10:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.07.2026 19:27
Расследования 24.07.2026 19:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.07.2026 12:26
Расследования 24.07.2026 12:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.07.2026 10:57
Расследования 24.07.2026 10:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.07.2026 16:03
Расследования 23.07.2026 16:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.07.2026 17:14
Расследования 22.07.2026 17:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.07.2026 09:47
Расследования 22.07.2026 09:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.07.2026 05:35
Расследования 22.07.2026 05:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.07.2026 18:37
Расследования 21.07.2026 18:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.07.2026 12:19
Расследования 21.07.2026 12:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.07.2026 20:13
Расследования 19.07.2026 20:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:47
В Волгограде рассказали о главных событиях фестиваля #ТриЧетыреСмотреть фотографии
15:19
Сетка вместо пластика: на Комсомольском мосту появились «дышащие» экраныСмотреть фотографии
14:41
Условия досрочной пенсии при потере работы озвучили волгоградцамСмотреть фотографии
14:37
В Волжском реконструируют теплосети к отопительному сезонуСмотреть фотографии
14:26
Волгоградцы не спешат раскупать самые дорогие билеты на концерт Сергея ШнуроваСмотреть фотографии
14:02
Единое уведомление по УСН в новой форме вводится с 31 июляСмотреть фотографии
13:52
Два человека погибли из-за пожара в девятиэтажке КамышинаСмотреть фотографии
13:41
Иван Гель вместо суда попал в больницуСмотреть фотографии
13:27
Арбитражный суд в Волгограде приостанавливает работу из-за переездаСмотреть фотографии
12:46
В Волгограде названы даты проведения молодежного фестиваля #ТриЧетыреСмотреть фотографии
12:35
Столичные рейсы вновь задержаны в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
12:12
Wildberries и Ozon сократили сроки расплаты с волгоградскими селлерамиСмотреть фотографии
12:07
«Профессия в наследство»: ВолгаКалий пригласил в гости детей сотрудниковСмотреть фотографии
11:54
«Ночью у нас начинается жизнь»: жители райцентра под Волгоградом третий месяц ищут воду в кранахСмотреть фотографии
11:40
Волгоградцам рассказали, где можно заработать от 200 тысячСмотреть фотографии
11:35
На юге Волгограда семилетний мальчик попал под колеса иномаркиСмотреть фотографии
11:31
Волгоградке с кожной аллергией возместят 91 тысячу за лекарствоСмотреть фотографии
11:04
На волгоградских АЗС с 28 июля отменены лимиты на отпуск топливаСмотреть фотографии
10:38
Рекордный конкурс абитуриентов зафиксирован в ВолгГМУСмотреть фотографии
09:32
В Волгограде назвали победителей турнира по пляжному волейболуСмотреть фотографии
09:32
Стали известны подробности трагичной гибели семейной пары от БПЛА в РостовеСмотреть фотографии
09:05
Количество предпринимателей в Волгоградской области выросло до 96 тысячСмотреть фотографии
08:31
Налет украинских БПЛА отразили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:10
«Ротор» забрал три очка у «КАМАЗа». Взгляд со скамейкиСмотреть фотографии
07:38
Жители Волгоградской области спасли найденного в лесу слепого волчонкаСмотреть фотографииCмотреть видео
06:57
Число пожаров сократилось в 6 раз за день в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:27
Под Волгоградом нашли снаряд времен Сталинградской битвыСмотреть фотографии
06:13
Зюганов с Сафроновым вручили Александре Пахмутовой картину со СталинымСмотреть фотографии
05:50
В Волгограде дополнительно отремонтируют 13 км дорогСмотреть фотографии
05:25
«Ротор» уверенно обыгрывает «КАМАЗ» на выезде, без суеты и лишних авантюрСмотреть фотографии
 