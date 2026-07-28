Два человека погибли из-за пожара в девятиэтажке Камышина

Трагедия произошла в Камышине в ночь на 27 июля. В одной из комнат на седьмом этаже бывшего девятиэтажного общежития в 11 квартале вспыхнул пожар. Хозяин жилья, по всей видимости, пытаясь спастись от огня, выпрыгнул из окна и разбился насмерть. Тело его гостя обнаружили позднее в коридоре.
По предварительным данным, сообщили в СУ СК по Волгоградской области, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении в комнате. Двое приятелей, как выяснилось, на протяжении длительного времени употребляли спиртные напитки и курили. Телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, на телах погибших не обнаружено.Напомним, накануне в ГУ МЧС сообщали о гибели 55-летнего мужчина в пожаре в Камышине.
Фото СУ СК по Волгоградской области