Два человека погибли из-за пожара в девятиэтажке Камышина

Трагедия произошла в Камышине в ночь на 27 июля. В одной из комнат на седьмом этаже бывшего девятиэтажного общежития в 11 квартале вспыхнул пожар. Хозяин жилья, по всей видимости, пытаясь спастись от огня, выпрыгнул из окна и разбился насмерть. Тело его гостя обнаружили позднее в коридоре.