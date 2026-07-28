Условия досрочной пенсии при потере работы озвучили волгоградцам





В отделении Соцфонда по Волгоградской области рассказали, как можно досрочно выйти на пенсию. В частности, житель региона должен находиться в предпенсионном возрасте. При этом пособие могут оформить только те, кому до выхода на пенсию по общим основаниям остается не менее двух лет.

Есть и другие условия. Жители должны быть уволены с последнего места работы только по сокращению штатов или в связи с ликвидацией организации. Они также должны обладать статусом безработного и не иметь возможности устроиться на другую работу.

Для назначения пенсии необходимо также наличие страхового стажа (20 лет для женщин и 25 – для мужчин) и количество пенсионных баллов не менее 30.

Досрочная пенсия не будет назначена, если безработный предпенсионер уволился по собственному желанию или, если он был уволен работодателем в связи с провинностью, предусмотренной Трудовым кодексом РФ.



