В Волгоградской области судебные приставы взыскали с бывшей сотрудницы администрации Волжского, осужденной за злоупотребление полномочиями по скандальному делу о льготных путевках для детей-сирот, ущерб от совершенного преступления в сумме 1,5 миллиона рублей.

– В рамках исполнительного производства судебный пристав наложил арест на денежные средства, находящиеся на банковских счетах должника. Женщина не стала дожидаться дополнительных мер принудительного исполнения и погасила всю сумму задолженности, – сообщили в Г ФССП России по региону.

Бывшая сотрудница администрации Волжского была осуждена по ч. 1 ст. 285 УК РФ за то, что предоставила 87 льготных путевок на отдых, предназначенных для детей-сирот, иным лицам, не относящимся к этой категории граждан. Фамилия экс-чиновницы не указывается.

В Волжском, напомним, в 2024 году по этой статье были осуждены две бывшие сотрудницы администрации, которые работали заместителями начальника управления образования Волжского, – Вера Гребенникова и Диана Болганова. Их приговорили к штрафам в 60 и 70 тысяч рублей, а также лишили права в течение 2 лет занимать определенные должности. Экс-чиновниц признали виновными в том, что они представляли льготные путевки в санаториях региона и Краснодарского края не безнадзорным детям, а детям чиновников. По этому скандальному делу администрацию обязали вернуть более 5 миллионов рублей, которые были предназначены для отдыха детей-льготников.

По сведениям информагентства, деньги взысканы администрацией с Дианы Болгановой в порядке регресса.