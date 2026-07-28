Волгоградцам рассказали, где можно заработать от 200 тысяч





Перечень самых высокооплачиваемых вакансий июня в Волгоградской области опубликовал сервис hh.ru. Самыми прибыльными вакансиями стали специалисты в сфере строительства, производства и логистики.

Самую большую зарплату предлагают в Волгограде сварщикам. Специалисту обещают от 267 тысяч рублей в месяц. Водители могут получать от 240 тысяч рублей в месяц, а электрогазосварщики – от 220 тысяч.

Также от 210 тысяч обещают региональным менеджерам по продажам, а от 195 тысяч – операторам линии на заводах.

Волгоградская область занимает второе место среди южных регионов по доле предложений работы вахтовым методом. Такие предложения являются одними из самых высокооплачиваемых в регионе.