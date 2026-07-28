Налет украинских БПЛА отразили в Волгоградской области

В Волгоградской области ночью 28 июля отбили очередную атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, силы ПВО работали не только на территории волгоградского региона. Всего военные уничтожили 356 БПЛА, в том числе над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым и акватории Азовского моря.
Спорт 28.07.2026 08:31
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28.07.2026 08:31
В Волгоградской области ночью 28 июля отбили очередную атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, силы ПВО работали не только на территории волгоградского региона. Всего военные уничтожили 356 БПЛА, в том числе над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым и акватории Азовского моря.
В Волгоградской области ночью 28 июля отбили очередную атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, силы ПВО работали не только на территории волгоградского региона. Всего военные уничтожили 356 БПЛА, в том числе над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым и акватории Азовского моря.
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