Налет украинских БПЛА отразили в Волгоградской области

В Волгоградской области ночью 28 июля отбили очередную атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, силы ПВО работали не только на территории волгоградского региона. Всего военные уничтожили 356 БПЛА, в том числе над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым и акватории Азовского моря.





