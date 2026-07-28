











В волгоградском зооцентре «Дино» - новый питомец. Как рассказали зоозащитники, на этот раз разнообразное семейство животных пополнилось маленьким волчонком.

Крошечного детеныша нашли жители Суровикинского района в лесу. Он даже не успел еще открыть глазки, когда остался без матери. Добрые люди выкормили волчонка и, когда он окреп, передали его в «Дино».



Новый обитатель очень привязан к человеку и ластится, как маленькая собачка. Волчонок уже получил кучу лайков в соцсетях. Подписчики даже сочиняют про него стихи.