



По данным комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, в 2026 году 80 выпускников получили 86 стобалльных результата. Редакция ИА «Высота102» проанализировала официальные данные и составила рейтинг школ по количеству стобалльников ЕГЭ-2026, а также выяснила, какие образовательные учреждения стали лидерами по подготовке выпускников, набравших максимальные 100 баллов.

Высшие результаты выпускники региона показали по русскому языку, профильной математике, химии, физике, истории, литературе, обществознанию и информатике. Стобалльники есть не только в Волгограде, но и в Волжском, Михайловке, Камышине, Урюпинске, Фролово, а также в Жирновском, Палласовском, Еланском, Алексеевском и Камышинском районах.

Особым достижением стала выпускница, набравшая 400 баллов по четырем предметам. Еще четыре одиннадцатиклассника получили по 200 баллов. По сравнению с предыдущими годами число высоких результатов продолжает расти, что подтверждает высокий уровень подготовки школьников Волгоградской области.

Рейтинг школ Волгоградской области по количеству стобалльных результатов ЕГЭ-2026*

Лучшие школы Волгоградской области по результатам ЕГЭ-2026:

Гимназия №11 Волгограда — 3 стобалльных результата. Выпускники гимназии получили максимальные баллы по химии, литературе и русскому языку. Это один из лучших результатов среди всех школ региона.

Лицей №3 Волгограда — 3 стобалльных результата. Лицей вошел в число лидеров благодаря высоким результатам по русскому языку, профильной математике и физике.

Школа №5 Михайловки — 3 стобалльных результата. Образовательное учреждение стало лучшим среди муниципальных школ области. Выпускники получили 100 баллов по химии и два максимальных результата по русскому языку.

По 2 максимальных результата ЕГЭ показали:

гимназия №1 Волгограда;

лицей №5 Волгограда;

школа №7 Волгограда;

школа №81 Волгограда;

школа №11 Палласовки.

Эти образовательные учреждения также вошли в число лидеров по результатам ЕГЭ-2026 в Волгоградской области.

Все школы, подготовившие стобалльников ЕГЭ-2026:

Волгоград: ш колы №7, 17, 33, 76, 81, 88, 93, 101, 130, 134 «Дарование», «Ор Авнер»; лицеи №1, 2, 3, 5, 8, 9; гимназии №1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 15 и «Бизнес-гимназия».





колы №7, 17, 33, 76, 81, 88, 93, 101, 130, 134 «Дарование», «Ор Авнер»; лицеи №1, 2, 3, 5, 8, 9; гимназии №1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 15 и «Бизнес-гимназия». Волжский : ш колы №12, 17, 24, 30 и 36.





колы №12, 17, 24, 30 и 36. Михайловка : ш колы №4, 5, 7 и 10.





колы №4, 5, 7 и 10. Камышин – школы №7 и №12.





– школы №7 и №12. Урюпинск – гимназия гор.Урюпинска.





– гимназия гор.Урюпинска. Фролово – школа №1.





– школа №1. Палласовка – школа №11.





– школа №11. Елань – школа №1.





– школа №1. Жирновский район – Красноярская средняя школа №2.





– Красноярская средняя школа №2. Камышинский район – Верхнедобринская школа.





– Верхнедобринская школа. Алексеевский район – Усть-Бузулукская школа.

Самым успешным экзаменом в Волгоградской области стал русский язык. Максимальные 100 баллов получили 26 выпускников.

Стобалльники также появились по профильной математике, химии, литературе, физике, истории и обществознанию. Кроме того, в регионе есть выпускники, набравшие 100 баллов по информатике.

Одной из восьми в России стала выпускница из Волгограда, набравшая 100 баллов по всем 4 предметам.

* рейтинг составлен на основе официально опубликованных результатов ЕГЭ по отдельным предметам. Если один выпускник получил 100 баллов сразу по двум экзаменам, каждый результат учитывался отдельно.



