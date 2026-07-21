Волгоградский областной суд приступает к рассмотрению по существу уголовного дела администратора телеграм-канала «Острова Свободы» Михаила Серенко. Первое судебное заседание назначено на 4 августа.

– Заседание пройдет в закрытом режиме, – уточнили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов региона. – Постановление о назначении судебного заседания вынесено сегодня, 21 июля 2026 года.

Дело будет рассматривать федеральный судья Людмила Лепилкина. В 2019 году, к примеру, она рассматривала резонансное уголовное дело в отношении Виталия Бельченко, который в Волжском из-за громкой музыки застрелил в упор мужчину во дворе дома.

Михаилу Серенко, напомним, вменяют целый «букет» тяжких статей, в числе которых реабилитация нацизма, вымогательства, распространении порнографии и клеветы и сексуальные домогательства. Обвиняемому, который содержится в СИЗО, грозит до 15 лет лишения свободы.

Серенко был администратором скандального телеграм-канала «Острова Свободы», в котором он публиковал посты, порочащие честь и деловую репутацию волгоградских политиков и представителей общественности.

Ранее в пресс-службе регионального СУ СКР сообщали, что Серенко вымогал деньги совместно со своим сообщником – предположительно, Алексеем Ульяновым, суд над которым стартовал в Волгограде 24 июня. На одном из заседаний Серенко раскрыл схемы, по которым они с Ульяновым получали деньги от известных в Волгоградской области людей.

Значительную часть в уголовном деле админа «Острова свободы» занимают материалы о клевете в отношении представителей власти и общественности. Всего в его деле фигурирует 19 таких эпизодов, которые Серенко признал.

Также он распространял клеветническую информацию в отношении женщин, принуждая их к действиям сексуального характера. А будучи отвергнутым, блогер просто мстил, щедро «поливая помоями» женщин и их родственников.

В качестве обеспечительных мер следователями наложен арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 3,5 миллиона рублей.