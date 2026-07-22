



В Волгограде накануне, 21 июля силовики задержали бывшего преподавателя Волгоградского государственного университета Романа Мельниченко. На волгоградского юриста, известного в регионе своими прозападными взглядами, возбуждено уголовное дело.



Задержание проводили оперативники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Волгоградской области во взаимодействии с коллегами из регионального управления ФСБ России, а также при силовой поддержке бойцов СОБР. 53-летний волгоградец подозревается в дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации.



Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, в сентябре прошлого года волгоградец на администрируемых им интернет-ресурсах, обеспечивающих доступ неограниченного круга лиц и имеющих большой охват населения, в сентябре прошлого года разместил видеоматериалы, содержащие информацию, дискредитирующую российские вооруженные силы. При этом ранее мужчина уже был привлечён к административной ответственности за аналогичное деяние. Тогда в отношении него сотрудниками полиции был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.



По месту жительства фигуранта проведены обыски, в результате которых изъяты компьютерная техника, микрофоны, веб-камера и мобильные телефоны.



В отношении Мельниченко возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, что это далеко не первая встреча Мельниченко с волгоградскими силовиками. В 2022 году юрист был уволен с преподавательской должности в ВолГУ после поста в соцсетях. Тогда причиной громкого скандала стала его антироссийская риторика в Интернете – ученый размещал в ВК посты по теме специальной военной операции по защите граждан Луганской и Донецкой народных республик, которые суд затем признал недостоверными и назначил Мельниченко штраф в размере 30 тысяч рублей. Именно их сегодня волгоградский мировой суд трактовал как угрозу общественного порядка и общественной безопасности. Сам Мельниченко своей вины в ходе заседания не признал. При этом он не смог пояснить, размещал ли он на своей странице видеоматериалы, указанные в протоколе об административном правонарушении.

Интересно, что на заседание в 2022-м в районном суде Волгограда по делу обычного преподавателя ВолГУ кроме двух волгоградских СМИ приезжали представители западной прессы. Как им стало известно о процессе и с какой целью они на него заявились, Роман Мельниченко комментировать отказался.

Впрчем Мельниченко до того уже был замечен в связях со СМИ недружественных стран. Так, в середине апреля 2022-го немецкое издание опубликовало сюжет, в котором экс-доцент дал интервью журналисту из Германии о своем возможном увольнении и составлении протокола. К слову, видео с этим интервью Мельниченко выложил на страницах своих соцсетей. Экс-преподаватель ВолГУ публиковал на своем канале и «ВКонтакте» ролики и заметки о специальной военной операции, увольнениях преподавателей, в том числе «под давлением».

Последний визит Мельниченко в правоохранительные органы Волгограда состоялся в 2024-м – после его интервью «Дождю»* (включен распоряжением Минюста РФ в реестр иноагентов), в котором заявлял, что Россия будто бы атакует дронами мирное население Украины. Тогда экс-преподаватель был помещен в ИВС и оштрафован, будучи признанным виновным по статье о дискредитации ВС РФ. Сразу после освобождения из изолятора Мельниченко заявлял ИА «Высота 102», что сказанное им в интервью было неправильно интепретировано силовиками и, соответственно, судом.





*телеканал «Дождь» — включен распоряжением Минюста РФ в реестр иноагентов.