Главное

ВТЗ встретил День металлурга: более 350 сотрудников отмечены наградами Рейтинг школ Волгограда и области по итогам ЕГЭ-2026: смотрим, где больше всего стобалльников Парковка взамен Привокзальной площади в Волгограде заработает в тестовом режиме с 21 июля Под Волгоградом СК проверяет скандальную майнинг-ферму Евгения Ищенко Топливная «засуха» провоцирует рост: смотрим цены и наличие бензина на АЗС в Волгограде

Актуально

Экс-игрок «Ротора», участник СВО и «коренные»: кто собрался в Госдуму от Волгоградской области

Разноголосье над Волгой: как в Волгограде проходил фестиваль «Крымская братина» – фото

«Нас обманули»: в селе Волгоградской области «под шумок» реорганизовали местную школу

Федеральные новости

Федеральные новости
 ВСУ продолжает атаки на склады Wildberries: есть пострадавшие
ВСУ на протяжении нескольких дней атакует склады крупнейшего в России маркетплейса. В ночь на 22 июля удары совершены по центрам в Краснодаре и Невинномысске. Об...
Федеральные новости
 Мигрантам с судимостью запретят получать гражданство РФ
Судимость за любое преступление станет основанием для отказа в получении гражданства РФ, разрешения на временное проживание и вида на жительство. Заокнопроект был принят депутатами Госдумы во втором и третьем...
Расследования

Силовики провели обыски в квартире прозападного юриста Мельниченко, он задержан

Расследования 22.07.2026 09:47
0
22.07.2026 09:47



В Волгограде накануне, 21  июля силовики задержали бывшего преподавателя Волгоградского государственного университета Романа Мельниченко.  На волгоградского юриста, известного в регионе своими прозападными взглядами, возбуждено уголовное дело. 

 
Задержание проводили оперативники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Волгоградской области во взаимодействии с коллегами из регионального управления ФСБ России, а также при силовой поддержке бойцов СОБР.  53-летний волгоградец  подозревается  в дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации.

Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, в сентябре прошлого года волгоградец на администрируемых им интернет-ресурсах, обеспечивающих доступ неограниченного круга лиц и имеющих большой охват населения, в сентябре прошлого года разместил видеоматериалы, содержащие информацию, дискредитирующую российские вооруженные силы. При этом ранее мужчина уже был привлечён к административной ответственности за аналогичное деяние. Тогда в отношении него сотрудниками полиции был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

По месту жительства фигуранта проведены обыски, в результате которых изъяты компьютерная техника, микрофоны, веб-камера и мобильные телефоны.

В отношении Мельниченко возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. 

Напомним, что это далеко не первая встреча Мельниченко с волгоградскими силовиками. В 2022 году юрист был уволен с преподавательской должности в ВолГУ после поста в соцсетях. Тогда причиной громкого скандала стала его антироссийская риторика в Интернете – ученый размещал в ВК посты по теме специальной военной операции по защите граждан Луганской и Донецкой народных республик, которые суд затем признал недостоверными и назначил Мельниченко штраф в размере 30 тысяч рублей. Именно их сегодня волгоградский мировой суд трактовал как угрозу общественного порядка и общественной безопасности. Сам Мельниченко своей вины в ходе заседания не признал. При этом он не смог пояснить, размещал ли он на своей странице видеоматериалы, указанные в протоколе об административном правонарушении. 

Интересно, что на заседание в 2022-м в районном суде Волгограда по делу обычного преподавателя  ВолГУ кроме двух волгоградских СМИ приезжали представители западной прессы. Как им стало известно о процессе и с какой целью они на него заявились, Роман Мельниченко комментировать отказался.

Впрчем Мельниченко до того уже был замечен в связях со СМИ недружественных стран. Так, в середине апреля 2022-го немецкое издание опубликовало сюжет, в котором экс-доцент дал интервью журналисту из Германии о своем возможном увольнении и составлении протокола. К слову, видео с этим интервью Мельниченко выложил на страницах своих соцсетей. Экс-преподаватель ВолГУ публиковал на своем канале и «ВКонтакте» ролики и заметки о специальной военной операции, увольнениях преподавателей, в том числе «под давлением».

Последний визит Мельниченко в правоохранительные органы Волгограда состоялся в 2024-м – после его интервью «Дождю»* (включен распоряжением Минюста РФ в реестр иноагентов), в котором заявлял, что Россия будто бы атакует дронами мирное население Украины. Тогда экс-преподаватель был помещен в ИВС и оштрафован, будучи признанным виновным по статье о дискредитации ВС РФ. Сразу после освобождения  из изолятора Мельниченко заявлял ИА «Высота 102», что сказанное им в интервью было неправильно интепретировано силовиками и, соответственно, судом. 


*телеканал «Дождь» — включен распоряжением Минюста РФ в реестр иноагентов.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
22.07.2026 09:47
Расследования 22.07.2026 09:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.07.2026 05:35
Расследования 22.07.2026 05:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.07.2026 18:37
Расследования 21.07.2026 18:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.07.2026 12:19
Расследования 21.07.2026 12:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.07.2026 20:13
Расследования 19.07.2026 20:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.07.2026 17:31
Расследования 19.07.2026 17:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.07.2026 12:48
Расследования 19.07.2026 12:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.07.2026 07:10
Расследования 19.07.2026 07:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.07.2026 06:40
Расследования 18.07.2026 06:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.07.2026 20:33
Расследования 17.07.2026 20:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.07.2026 14:51
Расследования 17.07.2026 14:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.07.2026 12:33
Расследования 17.07.2026 12:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.07.2026 12:30
Расследования 17.07.2026 12:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.07.2026 10:59
Расследования 17.07.2026 10:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.07.2026 07:32
Расследования 17.07.2026 07:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:36
Волгоградцы в эпицентре борьбы на первенстве России по плаваниюСмотреть фотографии
10:30
Двое волгоградцев лишились лодки и гидроциклаСмотреть фотографии
10:03
Жителям Волгоградской области выдали 275 бесплатных квартирСмотреть фотографии
09:47
Силовики провели обыски в квартире прозападного юриста Мельниченко, он задержанСмотреть фотографииCмотреть видео
09:45
Данилкин в символической сборной, болельщики – лучшие: чем запомнился второй турСмотреть фотографии
09:19
Волжскому исполнилось 72 годаСмотреть фотографии
08:54
Украинские дроны миновали Волгоградскую область ночью 22 июляСмотреть фотографии
08:32
ВСУ продолжает атаки на склады Wildberries: есть пострадавшиеСмотреть фотографии
07:55
11 поселков и сел под Волгоградом остались без светаСмотреть фотографии
07:39
Волгоградцев предупредили о планах по блокировке абонентских номеровСмотреть фотографии
07:02
Волгоградское УФАС оштрафовало нарушителей законов на 4,6 млн рублейСмотреть фотографии
06:17
Правила назначения единого пособия при уходе за немощными объяснили волгоградцамСмотреть фотографии
05:35
На развитие спорта? Хозяев малых спортивных арен в Волгограде «наградят» льготамиСмотреть фотографии
21:32
Как волгоградцам спасти свой бизнес и кошелек: инструмент, о котором еще не все знаютСмотреть фотографии
21:01
Трое детей утонули в Волгоградской области из-за беспечности близкихСмотреть фотографии
20:51
ФАС предложила ввести сбор за возврат железнодорожных билетовСмотреть фотографии
20:45
В Волгограде простятся с внезапно скончавшимся журналистом Владимиром ЕльниковымСмотреть фотографии
20:09
Экс-игрок «Ротора», участник СВО и «коренные»: кто собрался в Госдуму от Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:33
Мигрантам с судимостью запретят получать гражданство РФСмотреть фотографии
18:37
Суд Волгограда продлил арест журналисту Виталию КошелевуСмотреть фотографии
18:12
Первая и долгожданная: в Волжском спасли от выкидыша 41-летнюю женщинуСмотреть фотографии
17:55
На спасение озера Цаца в этом году направят более 12 млн рублейСмотреть фотографии
17:55
«Юный ястреб» и «Авангард» на связи: «Ростелеком» подключил оптический интернет и Wi-Fi центрам патриотического воспитанияСмотреть фотографии
17:47
Любишь кататься - люби ремонтировать: волгоградцы починили «пятерку» ради ее угонаСмотреть фотографии
17:22
Три ракеты «Фламинго» сбили над Волгоградской областью 21 июляСмотреть фотографии
16:59
Волгоградские гандболистки проиграли москвичкам и поспорят за 5‑е место на летней спартакиадеСмотреть фотографии
16:33
Первая – готова, вторую строят: смотрим, что происходит с парковками у вокзала «Волгоград-1»Смотреть фотографии
16:21
Экстремальная жара обрушится на Волгоградскую область: когда ее ждать?Смотреть фотографии
16:03
45-летнего штурмовика с позывным «Татарин» похоронят под КамышиномСмотреть фотографии
15:30
МЧС опубликовало видеоинструкцию на случай ракетной опасности в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
 